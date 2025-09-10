RISULTATI FINANZIARI DI METLEN ENERGY & METALS 1° SEMESTRE 2025

METLEN registra un fatturato record nel primo semestre e una redditività eccezionale nei settori delle fonti rinnovabili e dei servizi di pubblica utilità

ATENE, Grecia e LONDRA, 10 settembre 2025 /PRNewswire/ -- METLEN (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) annuncia i risultati finanziari del primo semestre del 2025.

Nella prima metà del 2025, METLEN ha ribadito la propria direzione strategica ottenendo solidi risultati finanziari e portando avanti iniziative chiave in settori critici. La Società ha ottenuto risultati solidi nel settore dei metalli e ha registrato una crescita record nel settore energetico, nonostante il contributo negativo del settore MPP. Sfruttando la sua forza operativa e l'integrazione intersettoriale, METLEN ha saputo affrontare con successo un contesto di mercato volatile e ha proseguito il suo percorso di espansione strategica.

Commentando i risultati finanziari, Evangelos Mytilineos, Presidente e CEO della Società, ha dichiarato:

"Il 2025 si preannuncia come un anno fondamentale per METLEN. La quotazione della Società alla Borsa di Londra ha già segnato l'inizio di un nuovo capitolo della sua storia, sostenuto da una chiara attenzione alla crescita, all'espansione internazionale e a un migliore accesso ai mercati globali.

Durante il nostro Capital Markets Day, ospitato presso la Borsa di Londra, nell'aprile 2025, METLEN ha presentato la sua strategia di crescita a medio termine, introducendo nuovi pilastri strategici concepiti per guidare la creazione di valore a lungo termine. Tra questi, vi sono l'avvio di una nuova linea di produzione di gallio, in grado di soddisfare l'intera domanda europea, l'espansione nel settore della Difesa attraverso lo sviluppo di nuovi impianti di produzione e lo sviluppo di Circular Metals, un processo innovativo per il recupero di materie prime critiche da residui, scorie e altri materiali di scarto.

I risultati finanziari del primo semestre del 2025 confermano ancora una volta la solida traiettoria mantenuta da METLEN dalla sua trasformazione aziendale, nel 2022, consolidando la sua posizione a livelli di performance storicamente elevati. Il modello sinergico e l'approccio integrato della Società si sono dimostrati eccezionalmente resilienti in un contesto di tensioni commerciali e incertezza geopolitica, consentendo a METLEN di assicurarsi partnership strategiche chiave e di rafforzare ulteriormente la propria leadership nei settori energetico e metallurgico.

Con fiducia, visione e una strategia chiara, METLEN continua a rivendicare il suo legittimo posto tra i principali attori internazionali del settore, scrivendo il prossimo capitolo della sua storia con lo sguardo puntato sul futuro".

Prospettive

METLEN è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi sia a breve che a lungo termine, come delineato durante il recente Capital Markets Day di Londra. Ulteriori analisi riguardanti i risultati finanziari, le prospettive, gli sviluppi aziendali e la strategia della Società saranno discusse dalla dirigenza di METLEN durante la videoconferenza programmata per martedì 9/9/2025, alle ore 14:00 (ORA DEL REGNO UNITO).

METLEN

METLEN Energy & Metals PLC (METLEN o la Società) è la capogruppo di un gruppo multinazionale industriale e dell'energia, leader nei settori metallurgico ed energetico, il cui focus è sulla sostenibilità e sull'economia circolare. È quotata principalmente alla borsa di Londra e secondariamente alla borsa di Atene, con un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,68 e di 1,08 miliardi di euro (2024). Il gruppo METLEN è un punto di riferimento per la metallurgia green competitiva a livello europeo e mondiale, pur gestendo un'unica unità di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario integrata verticalmente nell'Unione Europea (UE) con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, il gruppo METLEN offre una gamma completa di soluzioni – progetti di energia termica e rinnovabile, distribuzione e commercio di energia elettrica, oltre a investimenti in infrastrutture di reti elettriche, accumulo di energia su batterie e altre tecnologie green. Il gruppo della Società è attivo nei mercati di oltre 40 Paesi in tutti e cinque i continenti e adotta un modello sinergico su vasta scala tra i settori della metallurgia e dell'energia, oltre a occuparsi dello sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

