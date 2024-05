Riyadh Air sceglie il direttore creativo Ashi come fashion designer per il suo equipaggio di cabina

I bozzetti dell'uniforme saranno svelati il 27 giugno nel corso della Haute Couture Week di Parigi, con il lancio dell'uniforme completa previsto per i prossimi mesi dell'anno

RIYADH, Arabia Saudita, 30 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Riyadh Air ha selezionato Ashi, lo stilista saudita di fama internazionale, per il design e la creazione della prima linea di moda per l'equipaggio di cabina della compagnia aerea. La partnership segna un'ulteriore e rivoluzionaria pietra miliare per la nuova compagnia aerea startup del Regno, destinata a combinare alta moda spettacolare, design d'eccezione e funzionalità, prima del volo inaugurale nel 2025.

La collezione delle nuove uniformi sarà una straordinaria manifestazione visiva di un design all'avanguardia che riflette l'approccio dinamico di Riyadh Air nel fare le cose in modo diverso, oltre a stabilire nuovi standard in termini di servizio clienti e stile, perché cambia radicalmente, e in modo positivo, il futuro dell'aviazione grazie all'approccio incentrato sul digitale e all'attenzione costante ai dettagli. Riyadh Air e Ashi condividono un DNA comune di lusso, stile e focus al futuro; entrambi si impegnano per mostrare al mondo gli eccezionali livelli di ingegnosità, eccellenza e innovazione dell'Arabia Saudita.

L'amministratore delegato di Riyadh Air, Tony Douglas, ha dichiarato: "Lavorare con un talento eccezionale del design come Ashi per la nostra splendida linea di moda dedicata all'equipaggio di cabina rappresenta un momento di grande orgoglio per Riyadh Air. Il nostro equipaggio incarna l'eleganza e lo stile che Riyadh Air rappresenta e quindi è fondamentale collaborare con un innovatore in linea con le nostre idee, e che non solo comprende la cultura e l'ospitalità dell'Arabia Saudita, ma che cattura anche l'essenza del nostro brand con un impatto visivo audace. La linea di moda per l'equipaggio di cabina è una delle prime cose che si presenteranno ai nostri ospiti quando saliranno a bordo del nostro aereo, nel 2025, e siamo certi che i design unici di Ashi lasceranno un'impressione duratura, garantendo che l'esperienza permanga a lungo nella loro memoria dopo l'atterraggio".

Ashi, fondatore e direttore creativo di ASHI STUDIO, ha affermato: "È un onore collaborare con Riyadh Air per progettare la prima linea di moda per l'equipaggio di cabina di questa compagnia aerea, che svolgerà un ruolo importante nel futuro dell'Arabia Saudita e renderà Riyadh una delle principali destinazioni mondiali. Sono felice di far parte di un progetto così importante per la nostra nazione. È un momento entusiasmante per essere in Arabia Saudita e vedere un altro brand saudita diventare globale. Non vedo l'ora di condividere con il mondo questa linea di moda dell'equipaggio di cabina e ammirare il team di Riyadh Air che indossa le mie creazioni per il volo inaugurale, nel 2025".

Ashi ha trascorso i suoi primi anni a perfezionare la sua arte negli Stati Uniti, lavorando per case d'alta moda internazionali prima di stabilirsi a Parigi. Le sue creazioni sono state indossate e viste da importanti celebrità e reali, e lo hanno reso una figura iconica in Arabia Saudita.

La linea di moda per l'equipaggio di cabina di Riyadh Air seguirà gli stessi standard stabiliti dagli storici e audaci design a doppia livrea della compagnia aerea, rivelati nel 2023, che irradiano eleganza con dettagli realizzati meticolosamente che coniugano stile, raffinatezza e comfort, e al contempo rendono omaggio alla calda ospitalità autentica e alla visione orientata al futuro dell'Arabia Saudita. I progetti di Ashi garantiranno che il personale di cabina di Riyadh Air non solo si presenti in modo impeccabile, ma che sia anche confortevole e possa offrire ai suoi ospiti un servizio impareggiabile, professionale e di prima classe.

Ashi è pronto a svelare i bozzetti dell'uniforme e a condividere la propria ispirazione per le creazioni uniche all'Haute Couture Week di Parigi, dal 22 al 27 giugno, con il lancio dell'uniforme completa previsto per i prossimi mesi dell'anno.

Riyadh Air procede rispettando la tempistica per il volo inaugurale del 2025, rivoluzionando il futuro dei viaggi aerei e reinventando l'esperienza aerea premium, sia per gli ospiti che per il personale.

