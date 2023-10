BenessereCapelli annuncia i sette vincitori del progetto Tra due vite

Quattro donne e tre uomini si aggiudicano l’innovativo Patch Cutaneo, il primo infoltimento con capelli naturali non chirurgico

A tutti gli oltre mille partecipanti l’azienda offre il corrispondente di 1,2 milioni di euro in consulenze e sconti sull’acquisto del dispositivo.

20 ottobre 2023. BenessereCapelli annuncia i sette vincitori dell’iniziativa Tra due vite lanciata da Fabrizio Labanti, hairdesigner e ideatore dell’innovativo Patch Cutaneo BenessereCapelli, e dal conduttore televisivo, cantautore, dj e imprenditore dello spettacolo Francesco Facchinetti. Quattro donne e tre uomini avranno la possibilità di veder concretizzato il sogno di tornare a sfoggiare una chioma fluente, ritrovando la gioia di vivere e la propria autostima.

Le oltre mille candidature provenienti da tutta Italia sono state prese in carico da un team interno a BenessereCapelli che, valutando le storie, i percorsi e le necessità personali di ognuno, ha individuato le sette personea cui regalare per un anno il patch cutaneo.

Per tutti gli altri partecipanti è stato messo a disposizione da Fabrizio Labanti e Tra due vite un assegno di 1,2 milioni di euro per dare loro la possibilità di beneficiare di una card sconto sui service del Patch, in caso vogliano iniziare il loro percorso di remise en forme.

I vincitori sono: Anna Della Rossa di Caserta, Sonia Balocco di Vercelli, Claudia Campus di Sassari, Roberta Romano di Napoli, Mark Notarnicola di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano,Samuele Brambilla di Albiolo, nel comasco, e Giuseppe Augello di Roma.

Fondata nel 2007, BenessereCapelli è nata per rispondere in maniera concreta e soddisfacente, ma non invasiva, alle esigenze di migliaia di persone affette da calvizie o alle prese con la perdita di capelli a causa di trattamenti farmacologici. Il Patch Cutaneo, definito da importanti investimenti in termini di ricerca e sviluppo, è realizzato con capelli veri e non trattati, e l’applicazione professionale permette di ottenere un infoltimento eccellente e decisamente naturale.

Adatto agli adulti e ai bambini,questo prodotto di life changing, che è considerato il primo trapianto di capelli non chirurgico, diventa invisibile integrandosi perfettamente nella capigliatura originaria perché si adatta alla forma, lunghezza e colore di capelli desiderato. Per le sue caratteristiche qualitative, è possibile indossare il prodotto in qualsiasi occasione, svolgendo con spensieratezza ogni genere di attività, dalla palestra alla vita di mare, dalla moto o alla bicicletta, dalla vita lavorativa al relax in una SPA.

La cerimonia di consegna dei Patch Cutanei è avvenuta alla presenza di Francesco Facchinetti che, oltre ad aver promosso il progetto, è ambasciatore volontario di BenessereCapelli avendo potuto sperimentare e apprezzare in prima persona la qualità e i benefici del dispositivo.

