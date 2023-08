Bios Srl, Gabriella Natalizio: “Ecco come supportiamo il mondo della medicina con la consulenza sull’uso dei medical device”

La responsabile dell’azienda calabrese anello di congiunzione tra i produttori di medical device e le strutture ospedaliere: un ruolo decisivo per la salute dei pazienti

Catanzaro, 23/08/2023 - Il mondo della medicina, grazie alla ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie biomediche, compie quotidianamente passi da gigante finalizzate alla tutela della salute umana. Un ambito ad alto valore aggiunto è il mondo del “medical devices” ovvero dei presidi medico chirurgici, sempre più innovativi e sofisticati, che hanno consentito ai professionisti di affrontare patologie sempre più complicate e difficili con una più elevata miniinvasività e precisione nel trattamento ad es di procedure endovascolari, di chirurgia miniinvasiva e robottizzata.

Tra le aziende produttrici di medical device e le strutture sanitarie esistono figure che supportano, da un lato, la loro commercializzazione e, dall’altro, i medici nell’uso dei presidi medico-chirurgici più performanti a seconda della patologia.

“Il nostro ruolo è proprio quello di trovare il punto di incontro tra le esigenze delle aziende internazionali che producono medical device e i professionisti sanitari che li impiegano nelle procedure per l’aiuto ai pazienti”, spiega la dottoressa Gabriella Natalizio, biologa e fondatrice della società Bios Srl. L’azienda, con sede in Calabria, opera in un contesto estremamente complesso vista l’importanza dei dispositivi. Essa funge da vero e proprio intermediario tra le case produttrici dei devices, utili nel campo della chirurgia vascolare, chirurgia generale, neurochirurgia, medicina estetica, chirurgia bariatrica e della ginecologia, e i medici che utilizzano i dispositivi per intervenire sui pazienti.

“Il ruolo svolto da professionisti con esperienza, formazione tecnica e scientifica è necessario per supportare i medici utilizzatori, nel corretto utilizzo dei prodotti, al fine di offrire i migliori standard di cura al paziente.

La salute dei pazienti, il corretto utilizzo dei devices, il rispetto dei protocolli scientifici ed etici sono i pilastri che sottendono tutta l’attività di promozione e presenza al fianco dei professionisti.

I prodotti, commercializzati e promossi durante l’attività quotidiana dei nostri dipendenti, sono soggetti, da parte delle aziende produttrici multinazionali, a severi protocolli sulla qualità dei materiali, dei processi produttivi ed infine sulla tracciabilità ed uso.

Il nostro quindi è un lavoro che tutti i collaboratori Bios svolgono in primis per passione consci del fatto che prodotti di qualità e innovative tecniche chirurgiche possano migliorare la vita dei pazienti. Non siamo noi i protagonisti — suggerisce Gabriella Natalizio — ma svolgiamo un ruolo fondamentale nei meccanismi che portano alla cura dei pazienti, alla salvaguardia della loro salute”.

