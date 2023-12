Carlo Zanni: “Cambiare materasso con regolarità migliora la vita”

Un buon riposo è uno dei fattori che più di tutti incide sulla salute psicofisica. Oltre a vari accorgimenti nelle abitudini, è altrettanto importante avere un materasso idoneo alle proprie esigenze.

Dolori di schiena, cattivo sonno, allergie e aspetti igienico-sanitari. Problemi che spesso sono legati da un unico elemento: il giusto materasso. Dormire poco, troppo o addirittura male incide, infatti, sulla qualità della nostra vita e può portare all’insorgere di patologie e disagi. Oltre a vari accorgimenti nelle abitudini, è altrettanto importante avere un materasso idoneo alle proprie esigenze. Cambiarlo con regolarità diventa un fattore importante.

“Sostituire il materasso è certamente una scelta importante e non istintiva - spiega Carlo Zanni, titolare di Pianeta Letto a Roma - perchè vanno considerati diversi fattori. È importante, prima di tutto, cambiarlo con regolarità: ovviamente per motivi di igiene, ma anche per motivi prestazionali. Non è una scelta banale, perché il materasso ha una componente estremamente soggettiva e non esiste il materasso perfetto per tutti. Quello che consiglio è di non partire da una scelta legata ad esempio soltanto al prezzo, che sia il più basso o il più alto, ama piuttosto capire l’obiettivo che si vuole raggiungere con il nuovo materasso. E soprattutto sfatare la convinzione che il materasso deve essere rigido per dormire bene”.

La qualità del riposo, quindi, non è una questione di costi, ma di scelta. Prima di acquistare un nuovo prodotto, si desidera essere certi che sia quello giusto per le proprie esigenze. Individuare un centro di vendita con lunga esperienza diventa fondamentale per fare l’acquisto migliore e garantirsi il giusto riposo. “Ascoltando prima di tutto le esigenze - spiega Zanni -, potrà fare una prima selezione adatta al vostro obiettivo e sapervi consigliare anche in base al budget a disposizione. Affidarsi ad un centro specializzato non significa spendere di più, ma spendere meglio”.

Dai modelli base a quelli personalizzati, fino ai prodotti di massima eccellenza. Ci sono materassi con diverse caratteristiche, per offrire una qualità prolungata di riposo e di benessere. “Oggi ci sono davvero molte proposte sul mercato - spiega Carlo Zanni - ci sono anche materassi che si possono realizzare su misura. Penso ad esempio all’azienda svedese Duxiana, produttrice di materassi dal 1900, con una lavorazione molto particolare. Ogni materasso è fatto a mano, ha un doppio molleggio ed è componibile, con inserti che si possono gestire in autonomia, andando incontro alle persone e alle esigenze anche di peso che cambiano nel tempo”.

Un buon riposo è assolutamente fondamentale per mantenere inalterato il nostro equilibrio psicofisico. Pianeta Letto a Roma è un’azienda specializzata con oltre 40 anni di esperienza nel mondo dei materassi. Perché dormire bene può cambiare la vita.

