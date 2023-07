CellPly annuncia Emiliano Spagnolo come nuovo CEO

L'ex dirigente Comecer succederà all'attuale amministratore delegato e fondatore Massimo Bocchi per guidare la prossima fase di espansione commerciale

BOLOGNA, Italia, 27 luglio 2023 /PRNewswire/ -- CellPly, pioniera nell'analisi unicellulare multiparametrica e nei test automatizzati di potenza per la terapia cellulare, ha annunciato oggi la nomina di Emiliano Spagnolo al ruolo di CEO, a partire dal 14 luglio 2023. Spagnolo entra a far parte di CellPly dopo 15 anni a Comecer Group, un'azienda che commercializza soluzioni automatizzate per la produzione di prodotti farmaceutici, compresi i "prodotti medicinali per terapie avanzate" (ATMP), dove ha promosso una crescita superiore al mercato per diverse linee di business. Spagnolo succederà all'attuale CEO e fondatore di CellPly Massimo Bocchi, che assumerà un ruolo di Chief Strategy Officer all'interno dell'azienda.

"Avendo trascorso gli ultimi 15 anni a far crescere il Comecer Group da un'azienda a conduzione familiare a un gruppo multinazionale, sono entusiasta dell'enorme potenziale nelle capacità di CellPly e nella piattaforma VivaCyte di accelerare la nostra comprensione del cancro e consentire lo sviluppo di nuove terapie cellulari e geniche con i partner biofarmaceutici", ha dichiarato Emiliano Spagnolo, CEO di CellPly.

"I 9 anni che ho trascorso a guidare CellPly sono stati un viaggio incredibile, sono grato agli investitori che hanno creduto nella nostra idea iniziale, lasciandomi l'opportunità di guidare un team straordinario nel rendere questa idea un prodotto reale", ha dichiarato Massimo Bocchi, fondatore e Chief Strategy Officer di Cellply. "Emiliano condivide la nostra visione sull'opportunità di rivoluzionare lo sviluppo di terapie cellulari e immunoterapie caratterizzando la funzione del sistema immunitario a livello della singola cellula. Riconosce inoltre l'unicità del team tecnico di altissimo livello che nel corso degli anni ha sviluppato con passione una tecnologia rivoluzionaria, motivato dall'ambizione di supportare lo sviluppo di terapie salvavita. Emiliano porterà Cellply al livello superiore, combinando questa competenza tecnica con la crescita commerciale e operativa di cui l'azienda ha bisogno per essere un attore chiave in un mercato globale", ha aggiunto Bocchi.

Prima di entrare a far parte di CellPly, Spagnolo ha guidato l'organizzazione commerciale di Comecer e l'apertura di sedi in India, Cina, Emirati e USA. Ha inoltre guidato la transizione di Comecer in ATS Automation Group, avendo l'opportunità di far parte di team strategici che gestiscono operazioni di M&A e integrazioni aziendali.

"Siamo entusiasti di avere a bordo Emiliano", ha dichiarato Alessia Zanelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di CellPly. "Ci aspettiamo tutti risultati straordinari nei prossimi anni di Cellply grazie alla sua esperienza e a quella di tutto il team di Cellply", ha aggiunto Zanelli.

Informazioni su Cellply

CellPly è un'azienda di scienze biologiche che sviluppa strumenti analitici volti a dipanare la complessità del sistema immunitario e a consentire uno sviluppo rapido ed efficace di immunoterapie di nuova generazione e di terapie basate sulle cellule. La nostra soluzione unica combina una tecnologia micro fluidica proprietaria per acquisire informazioni funzionali e fenotipiche da migliaia di cellule singole, grazie allo strumento analitico altamente automatizzato VivaCyte®, che integra soluzioni robotiche e di intelligenza artificiale per l'analisi delle immagini. Il nostro obiettivo è rendere applicabile un'analisi approfondita in tutto il ciclo di sviluppo della terapia, dalla scoperta allo sviluppo dei processi e al controllo della qualità.

