Centro Podologia Mariani, Chieti: “Visite podologiche e trattamenti per le patologie del piede, quando rivolgersi al Podologo”

Chieti, 18 dicembre 2023. Locali ampliati e ristrutturati, nuovi arredi e tecnologie sanitarie: si presenta così la rinnovata sede del Centro di Podologia Mariani di Chieti. Grande attenzione è stata posta nella dotazione di apparecchiature tecnologiche, che consentono di offrire prestazioni e trattamenti qualitativamente superiori in un contesto confortevole e accogliente.

Nel Centro di Podologia Mariani di Chieti, la cura e la salute dei piedi sono da sempre i capisaldi di un’attività che, dal 1985, è incentrata sull’accoglienza e l’ascolto dei pazienti per assicurare diagnosi dettagliate e cure personalizzate.

“Abbiamo deciso di investire nell’ampliamento e nel rinnovo della struttura proprio per garantire ai nostri pazienti spazi adeguati, massimo comfort e prestazioni specialistiche podologiche con strumenti d’avanguardia”, spiega la Dott.ssa Mariangela Di Carlo, co-titolare insieme alla madre, la Dott.ssa Mariani, del Centro di Podologia Mariani di Chieti. “Un piede sano garantisce la possibilità del movimento e l’autonomia di un individuo: a partire dal bambino che muove i primi passi per arrivare alla persona anziana, il piede ha un ruolo centrale nel conservare una condizione di equilibrio e benessere psicofisico lungo l’intero arco della vita. Purtroppo però i piedi, sono spesso trascurati, costretti in calzature poco adatte e curati saltuariamente ed in modo inadeguato, generando patologie che possono comportare dolore, limitazione funzionale e sintomi che variano per tipologia e severità. Se non opportunamente individuate e curate - sottolinea - queste patologie possono causare quadri invalidanti, riduzione della capacità lavorativa e della prestazione sportiva, così come mal di schiena, problemi di deambulazione e posturali. Proprio per questo, a prescindere dall’età della persona, è consigliabile effettuare una visita podologica con cadenza regolare, grazie alle quale lo specialista potrà identificare e trattare eventuali patologie del piede in modo da prevenire complicanze, soprattutto in presenza di dolore, evitando possibili aggravamenti o cronicizzazioni”.

Il Centro di Podologia Mariani a Chieti si occupa della cura del piede e delle sue affezioni garantendo: esperienza, professionalità, specializzazioni, innovazione nelle tecniche e attrezzature all’avanguardia.

Oltre alla Dott.sa Maria Cristina Mariani, fondatrice e titolare, il centro si avvale della professionalità di altre due figure specializzate nel trattamento delle problematiche e patologie del piede: la Dott.ssa Mariangela Di Carlo, specializzata in Diagnosi e Prevenzione del Piede Diabetico e la Dott.ssa Anna Policastro.

“Le principali patologie del piede di cui ci occupiamo nel nostro centro sono: infezioni e ulcere da piede diabetico, piede reumatico e artrosico, calli (ipercheratosi), unghie incarnite e micosi ungueali, deformazioni congenite (alluce valgo, dita a martello), malformazioni anatomiche (piede piatto e piede cavo) ma anche dolori ai piedi dovuti a postura scorretta, fratture e distorsioni o a problemi di deambulazione legati ad altre patologie”, aggiunge la Dott.ssa Mariani. “Effettuiamo anche visite podologiche biomeccaniche, si tratta di valutazioni specialistiche, accurate e dettagliate, che integrano la visita podologica per individuare deformità o disfunzioni responsabili di un errato appoggio del piede, una deambulazione scorretta e ci consentono di realizzare ortesi plantari e/o di silicone personalizzate e su misura. Molti fastidi e dolori fisici cominciano proprio dai piedi, fino ad arrivare a coinvolgere le ginocchia, la colonna e la zona cervicale; effettuare una diagnosi precoce delle problematiche che interessano i piedi e l'intero apparato motorio, permette di formulare e di ottimizzare l'iter diagnostico e terapeutico dei pazienti assicurando loro una qualità di vita decisamente migliore”.

Contatti:

www.centrodipodologiamariani.com

Via Colonnetta, 22/A - Chieti

Tel. 0871 574314 drmariangeladicarlo@gmail.com