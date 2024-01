Con “IN CRESCITA” Luca Sadurny propone il meglio della crescita personale in un solo volume

Napoli, 11/01/2024 - Ogni anno sono pubblicati tantissimi libri di crescita personale, un genere che gode di una crescente popolarità. Questa abbondanza di pubblicazioni sui temi più disparati rende un po’ arduo il compito di chi vuole avvicinarsi al mondo dello sviluppo personale perché spesso è difficile scegliere da dove iniziare e identificare i titoli più validi e adatti al proprio caso.

È proprio per risolvere questo problema che Luca Sadurny, imprenditore digitale e divulgatore nel campo della crescita personale, ha pubblicato il libro ”IN CRESCITA. 52 appuntamenti per diventare la migliore versione di te". Il libro si presenta come il primo manuale di crescita personale che propone un percorso di crescita a 360 gradi per proporre il meglio della crescita personale in un solo volume.

“È il libro che avrei voluto avere quando ho iniziato il mio percorso di crescita quasi 20 anni fa” spiega l’autore Luca Sadurny. “Nel corso di questi anni ho letto, studiato e messo in pratica centinaia di libri di crescita personale e mi sono reso conto che mancava un libro che potesse da un lato offrire una panoramica globale a chi si avvicina al mondo della crescita personale, dall’altro aiutare chi ha già iniziato a strutturare meglio il proprio percorso”.

IN CRESCITA attinge dai migliori libri di sviluppo personale e dall’esperienza dell’autore per proporre un percorso molto completo che affronta 6 aree fondamentali collegate al tema della crescita: 1) Felicità, successo e realizzazione personale, 2) Gestione del tempo, 3) Apprendimento, 4) Gestione dei soldi ed educazione finanziaria, 5) Relazione con gli altri, 6) Salute, biohacking e forma fisica.

Ogni capitolo propone un tema centrale con un invito a migliorare un aspetto della propria vita, magari ogni settimana dell’anno visto che il libro è strutturato in 52 capitoli. Completa il tutto il piano d’azione che chiude il capitolo e permette al lettore di passare dalla teoria alla pratica.

“Molte persone leggono i libri di crescita personale senza metterli in pratica” afferma l’autore. “Per questo ho tenuto a includere un piano d’azione per ogni capitolo, in modo da aiutare il lettore a mettere in pratica quanto letto. Oltre a una panoramica a 360 gradi sulla crescita personale, volevo impostare il tutto con un approccio pratico e concreto in modo da sfruttare il potenziale trasformativo dei libri di questo tipo”.

I temi affrontati nel libro sono molto variegati: si va dalla necessità di vivere nel qui e ora alla cura del sonno, dalla scelta delle priorità alla cura dell’alimentazione, dai metodi per apprendere più efficacemente alla gestione dei soldi, dalla cura dei rapporti con gli altri al biohacking e la longevità, della mindfulness al controllo delle emozioni (solo per citare alcuni argomenti).

Un’altra caratteristica del libro riguarda i contenuti bonus aggiuntivi: in pratica ciascuna delle 6 sezioni si conclude con una pagina speciale che dà al lettore la possibilità di ottenere del materiale aggiuntivo per approfondire i temi del libro. Queste “bonus track” includono podcast, video, template da personalizzare e risorse proposte in modo esclusivo ai lettori del libro.

Un’altra peculiarità del libro riguarda il rigore nella citazione delle fonti: ogni capitolo è corredato di note bibliografiche che rimandano ai libri menzionati e alle ricerche scientifiche, citate a supporto delle affermazioni e nozione incluse. L’autore ha incluso una bibliografia di 9 pagine che funge anche da lista di libri consigliati per approfondire i vari temi trattati.

Il libro è disponibile all’indirizzo: https://lucasadurny.com/libro-in-crescita

Luca Sadurny, co-fondatore dell’azienda MosaLingua, è un imprenditore digitale, formatore, autore e divulgatore nel campo della crescita personale. Ha co-fondato l’azienda MosaLingua che propone corsi e app per imparare le lingue e ha lanciato varie iniziative per condividere le sue conoscenze nel settore della crescita personale: il suo blog lucasadurny.com, il suo canale YouTube, la sua pagina Instagram e il podcast "Crescita personale con Luca Sadurny". I suoi contenuti educativi hanno nel complesso raggiunto oltre un milione di persone.

Contatti

Luca Sadurny

Sito Web: lucasadurny.com

E-mail: info@lucasadurny.com