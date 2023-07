Corrado Tavelli, “Dentista? Fine Di Un Problema!”: il Bestseller su come curare i denti senza preoccupazioni economiche

Milano,14.07.2023 –Andare dal dentista è qualcosa che spesso e volentieri mette a dura prova molti di noi, tanto dal punto di vista emotivo quanto dal punto di vista economico. Quel che è certo è che superare l’ansia legata alle visite odontoiatriche e garantire il benessere ai propri denti senza preoccupazioni economiche è possibile. Tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare la salute dentale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Corrado Tavelli “DENTISTA? FINE DI UN PROBLEMA! Come ridurre l'impatto emotivo ed economico delle cure dentali con scelte consapevoli e mirate: 6 mosse e 28 segreti per risolvere i tuoi problemi in modo definitivo ed eticamente corretto”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la salute dei propri denti risparmiando allo stesso tempo dal dentista.

“Il mio libro affronta diversi argomenti legati alla cura dei denti, fornendo anche consigli pratici per superare la paura del dentista” afferma Corrado Tavelli, autore del libro. “Al suo interno, vado ad esplorare le paure comuni e le ansie legate alla visita dal dentista, per poi offrire suggerimenti utili per affrontarle in modo efficace. Mostro anche diverse tecniche di gestione del dolore e dell'ansia che i dentisti utilizzano per rendere i trattamenti più confortevoli per i pazienti. Infine, condivido strategie per risparmiare denaro sui trattamenti dentali, fornendo consigli utili su come ottenere la massima qualità possibile per il proprio budget”.

Secondo l’autore, godere di un sorriso sano e luminoso senza preoccupazioni economiche è possibile. Tutto sta nel seguire una serie di soluzioni pratiche finalizzate a rendere l’esperienza odontoiatrica confortevole e accessibile a chiunque, eliminando quindi anche possibili preoccupazioni finanziarie.

“Il libro di Corrado Tavelli è una vera e propria guida pratica finalizzata ad aiutare i propri lettori a rendere i trattamenti dentali più facili da affrontare, sia dal punto di vista emotivo che finanziario” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Ciò che vuole dimostrare l’autore, è che andare dal dentista non deve essere un'esperienza spaventosa o costosa, ma può essere gestita in modo semplice e conveniente. Tutto sta nel seguire i consigli contenuti del suo libro”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore innanzitutto per la solida reputazione in ambito editoriale ma anche per la sua capacità di valorizzare al massimo i contenuti dei propri autori rendendoli accessibili a più lettori possibili” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale. Sono certo che questa partnership mi consentirà di raggiungere tantissimi lettori interessati alla tematica del mio libro in maniera efficace ed efficiente”.

Dr. Corrado Tavelli, laureato nel 1983, è un dentista specializzato in odontoiatria estetica e implantologia. Con oltre 30 anni di esperienza, ha acquisito competenze in endodonzia clinica, implantologia avanzata, protesi fissa, conservativa estetica e rigenerazione ossea. Ha eseguito con successo più di 8000 impianti dentali e si è dedicato al trattamento estetico non invasivo dei tessuti periorali. Autore di pubblicazioni scientifiche e parodontologo clinico presso Axel dental, offre un'assistenza completa e personalizzata per la salute orale e generale dei pazienti. Sito web: http://www.axeldental.it/ - info@axeldental.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it