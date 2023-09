DentalMonitoring promuove l'uso dei dati per migliorare la qualità e l'efficienza dell'assistenza sanitaria orale

AUSTIN, Texas, 6 settembre 2023 /PRNewswire/ -- DentalMonitoring è un'azienda tech che si occupa di migliorare la qualità e l'efficienza dell'assistenza sanitaria orale. Attraverso partnership con professionisti dell'ortodonzia, leader del settore e produttori, DentalMonitoring promuove l'uso dei dati per favorire il miglioramento continuo.

Gli ortodontisti utilizzano la soluzione scalabile di DentalMonitoring per offrire un'esperienza pratica e connessa al paziente, migliorando al contempo gli studi clinici. La piattaforma guidata dall'IA è disponibile in oltre 40 Paesi e si rivolge a tutti i pazienti e a tutti i tipi di trattamento. Gli ortodontisti che utilizzano la piattaforma hanno accesso a una grande quantità di dati sul coinvolgimento dei pazienti, sulla compliance, sulle operazioni cliniche e sull'efficienza grazie a DM Insights, il primo strumento di analisi dei dati nel settore.

DM Insights consente agli studi di avere una visibilità sulle proprie prestazioni cliniche, aiutando i medici e il personale a scoprire i modi per migliorare, a vantaggio sia dello studio che dei pazienti. Ciò può includere il confronto tra metodi di trattamento, marche di apparecchi e altro ancora. Utilizzando i dati aggregati di oltre 2 milioni di scansioni di pazienti, DentalMonitoring si trova in una posizione unica per osservare le prestazioni dei vari apparecchi secondo i protocolli dei medici. Sebbene l'azienda non fornisca informazioni comparative e rimanga agnostica nei confronti di tutti i marchi e le modalità di trattamento, i partner e i produttori stanno notando come la piattaforma DentalMonitoring aiuti gli studi medici ad aumentare l'efficienza. L'azienda sostiene l'interesse dei produttori ad analizzare le prestazioni dei prodotti utilizzando la loro coorte di clienti, rispettando tutte le leggi sulla privacy e sulla conformità dei dati. L'analisi indipendente delle informazioni sulle prestazioni dei prodotti offre l'opportunità di scoprire approfondimenti e miglioramenti a vantaggio di medici, pazienti e del settore ortodontico in generale.

"La nostra missione aziendale è fornire soluzioni all'avanguardia che migliorino la vita lavorativa dei professionisti della salute orale e li aiutino a fornire la migliore esperienza di trattamento possibile ai loro pazienti. È nostra responsabilità garantire che i dati che contribuiscono a questa missione siano protetti e utilizzati in modo corretto per il miglioramento di tutti", ha dichiarato Philippe Salah, CEO di DentalMonitoring.

Grazie all'IA più avanzata del settore, DentalMonitoring ha sviluppato soluzioni complete rivolte agli ortodontisti per aiutarli i a crescere e ottimizzare i loro studi, a fornire un'assistenza clinica superiore e a migliorare l'esperienza dei pazienti. DentalMonitoring e DM Insights forniscono agli ortodontisti i dati necessari per ottenere miglioramenti clinici.

