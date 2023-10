Dott. Gustavo Cesiro, Centro Riabilitazione Oggi: la terapia manuale apre alla cura e conoscenza di sé

Il direttore del Centro a Bitonto (BA), spiega l’importanza dell’attenzione alla persona: “L’analisi clinica, la valutazione degli stili di vita e i test preliminari evitano i lunghi cicli di fisioterapia”

Bitonto (Ba), 2 ottobre 2023. Salute e benessere. Un binomio profondamente legato alle abitudini di ciascuno, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della cura di alcuni sintomi, per i quali spesso il ricorso ai medicinali risulta un’opzione automatica. In questo senso, l’esempio classico è il ricorso agli antidolorifici in caso di dolori muscolo scheletrici. Eppure, esistono percorsi che aiutano la persona non solo a eliminare tali fastidi ma anche a individuarne le origini. È il caso della terapia manuale, come spiega l’esperto fisioterapista Gustavo Cesiro, direttore a Bitonto (BA) del Centro Riabilitazione Oggi:

«La terapia manuale permette di valutare e affrontare diverse problematiche che interessano l’apparato locomotore».

Problematiche per le quali spesso le persone intraprendono esami specifici o cicli di medicinali. Questi ultimi capaci di eliminare i sintomi, ma non le cause del problema. Aspetto, quest’ultimo, sul quale si concentra la terapia manuale:

«L’anamnesi iniziale, la valutazione del paziente a 360 gradi, è per noi un momento fondamentale, che ci permette di individuare il problema e conoscerne cause ed effetti sulla vita quotidiana».

Un approccio che permette di calibrare gli interventi in maniera precisa su ogni singola persona, garantendo enormi miglioramenti in poche sedute.

«Da questo punto di vista – spiega il dottor Cesiro – Occorre sgomberare il campo da una convinzione diffusa: la necessità di lunghi cicli di fisioterapia. Grazie a un’attenta valutazione iniziale, a seguito degli esami palpatori e di mirati test motori, basteranno poche sedute per ottenere risultati importanti».

Risultati che fanno di realtà come il Centro Riabilitazione Oggi un vero e proprio punto di riferimento sul territorio, grazie alla professionalità del personale e a una filosofia di approccio che mette al centro attenzione e fiducia.

«Si tratta di due elementi fondamentali. La terapia manuale (un insieme di tecniche, tra le quali Manipolazione Fasciale, Trattamento Trigger Point e Manipolazioni Vertebrali)affronta problematiche la cui analisi e comprensione necessita della valutazione di ogni minimo dettaglio».

È proprio grazie a questa attenzione che le persone hanno la possibilità non solo di risolvere problematiche, ma anche di conoscere nuovi modi di affrontarle:

«I risultati ottenuti dalla terapia manuale permettono in molti casi di evitare lunghi e costosi consulti specialistici, soprattutto quando si è convinti che generici fastidi muscolari siano sintomo di problematiche più gravi di semplici fattori da stress o abitudini errate».

Certo, precisa in proposito il dottor Cesiro, la terapia manuale non è un’assoluta alternativa ad altri tipi di percorsi. Anzi, in determinati casi è opportuno un lavoro di equipe con altri specialisti come fisiatri o ortopedici.

«Un punto, però, resta fondamentale: è sempre la valutazione iniziale del paziente a individuare la soluzione migliore».

Contatti: https://www.riabilitazione-oggi.it/