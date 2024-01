Francesca Beretta, Giù La Pancia In Azienda: il Bestseller su come migliorare la redditività aziendale attraverso il benessere dei lavoratori

Milano, 09.01.2024 – Come dimostrano le statistiche, un ambiente di lavoro sano favorisce non solo la crescita della produttività aziendale ma anche il benessere psico-fisico dei lavoratori. In questo contesto, l’alimentazione quotidiana gioca un ruolo a dir poco fondamentale.

Per tutti quegli imprenditori che desiderano migliorare la produttività della propria azienda guardando anche al benessere dei propri lavoratori, esce oggi il libro della Dott.ssa Francesca Beretta, Biologa nutrizionista “GIÙ LA PANCIA IN AZIENDA. Come triplicare i tuoi investimenti con il metodo Giù La Pancia: strategie per imprenditori e professionisti per scalare dal benessere personale al successo aziendale” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per creare un ambiente di lavoro ideale, sia dal punto di vista alimentare che di stile di vita, con notevoli miglioramenti in termini di salute, riduzione e prevenzione delle malattie dei lavoratori, ma anche in termini di aumento della redditività aziendale.

“Attraverso il mio libro offro consigli pratici sull’adozione di abitudini salutari in azienda, promuovendo un approccio innovativo che va oltre la classica dieta e include una visione a 360° rivolta alla salute e traducendosi in una miglior gestione dello stress. Sai che un cervello ben idratato è un cervello più efficiente? Stiamo parlando di un programma teorico e pratico personalizzabile per ogni attività” afferma la Dott.ssa Francesca Beretta, autrice del libro. “Capisco quanto sia stressante la vita aziendale, motivo per il quale i dipendenti mettono spesso la propria salute in secondo piano. Questo mio nuovo libro è nato proprio da questa esigenza”.

Come dimostrano le storie di successo riportate dall’autrice, dipendenti sani e felici portano a una crescita dell’azienda e ad un ambiente di lavoro più produttivo e positivo. Tutto ciò implica che se ci si prende cura dei propri dipendenti, successivamente gli stessi faranno altrettanto per l’azienda. Motivo per il quale, a detta di Francesca Beretta, massimizzare le energie psicofisiche dei propri dipendenti è possibile, tutto sta nel sapere esattamente come fare.

“I dati parlano chiaro: ogni euro investito nel benessere dei propri dipendenti può portare ad un ritorno fino a 3 volte superiore in termini di produttività” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “In questo contesto, come spiega l’autrice nella sua guida, creare menù aziendali in base all’impiego fisico dei lavoratori, arginare la presenza di cibo spazzatura nei distributori automatici e soprattutto investire nell’educazione alimentare dei propri dipendenti sono alcuni degli elementi fondamentali che rendono questo libro una vera pietra miliare sull’argomento”.

“Condivido gli stessi valori di Giacomo Bruno e ho capito subito che unire i potenziali dei nostri brand avrebbe creato una sinergia molto armonica. Ho notato una filosofia editoriale in sintonia con la mia visione: la volontà di diffondere la conoscenza in modo accessibile e coinvolgente” conclude la nutrizionista, autrice del libro. “Sin da subito si è instaurato un rapporto di stima e fiducia reciproca, che è fondamentale quando ci si concentra su un progetto così importante. Mi ritengo pertanto molto soddisfatta di essermi affidata al team Bruno Editore per lo sviluppo del mio libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3RW3tRq

La Dott.ssa Francesca Beretta si è laureata con il massimo dei voti in Biotecnologie Mediche. Successivamente ha affinato le proprie conoscenze con un Master in Nutrizione Clinica. A soli 36 anni, ha già aiutato più di 4500 pazienti a perdere peso con diete personalizzate. Specializzata in consulenza del benessere aziendale, lavora come biologa nutrizionista. Il suo obiettivo è quello di aiutare le aziende a creare un ambiente di lavoro ideale, dal punto di vista sia alimentare che di stile di vita, con notevoli migliorie in termini di salute, riduzione e prevenzione delle malattie ed implemento della redditività. Sito web: https://www.giulapancia.it/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it