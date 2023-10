Giornata Mondiale della Salute Mentale

Le persone al centro della strategia di E.ON: progetti e iniziative per il benessere psicofisico dei propri dipendenti

10 ottobre 2023. Negli ultimi anni la nostra società sta attraversando profondi cambiamenti dal punto di vista socioeconomico che hanno impatti anche nella vita delle persone.

In tale contesto, è fondamentale anche il ruolo delle aziende nella vita dei propri dipendenti. Anche per questo motivo, da anni E.ON ha avviato un percorso su più livelli per la tutela della salute mentale delle sue persone, in linea con la propria strategia di sostenibilità sociale e ambientale.

E.ON fa della centralità della persona uno dei suoi pilastri strategici (truly people centric company).

Per questo, un obiettivo fondamentale è essere un'organizzazione positiva, che si prende cura del benessere e dell’equilibrio psico-fisico dei propri dipendenti, creando un ambiente di lavoro sano e inclusivo in cui le persone possono sentirsi rispettate e valorizzate.

Per questo E.ON ha avviato diversi progetti per garantire un supporto concreto e continuativo ai propri dipendenti, tra cui programmi per promuovere la salute psicofisica, per la prevenzione e per incentivare uno stile di vita sano, che includono consulenze nutrizionali e iniziative per combattere lo stress.

Inoltre, l’azienda promuove l’equilibrio tra impegni personali e lavorativi anche attraverso lo smart working che assicura alternanza e flessibilità tra lavoro in presenza in ufficio e lavoro da remoto. Grande attenzione è posta all’accoglienza dei neoassunti in azienda, allo sviluppo delle competenze e della professionalità di tutti i lavoratori, anche abbracciando la diversità, l'inclusione e l'equità affinché tutti i membri dell'organizzazione possano sentirsi accolti e rispettati.

“Riconoscere il ruolo centrale della persona e mettere in pratica la people-centricity è per noi una prassi e una priorità quotidiana. Creare un ambiente di lavoro stimolante e gratificante migliora anche la produttività dell'organizzazione, un abilitatore e un acceleratore importante nel raggiungimento degli obiettivi individuali e aziendali. Solo investendo nelle persone e nel loro sviluppo possiamo raggiungere il successo a lungo termine e costruire un futuro sostenibile per le persone e per l'azienda” ha commentato Martina Ganzarolli, Direttore HR & HSSE di E.ON Italia.

Fortemente consapevole che il benessere fisico dipende in modo imprescindibile dal benessere mentale, dal 2020 E.ON ha avviato, in partnership con Mindwork, un servizio di consulenza psicologica per i dipendenti che attraversano un momento di difficoltà o semplicemente hanno voglia di prendersi cura di sé. E sempre proprio a supporto dei dipendenti, fin dal periodo emergenziale, ha affiancato allo sportello psicologico on line anche un programma di webinar, molto partecipati, in cui esperti di Mindwork condividono conoscenze approfondite, esperienze, consigli ed esercizi pratici per discutere e affrontare le sfide legate alla salute mentale e al benessere psicofisico. Tra i temi approfonditi: la gestione del cambiamento, la relazione tra persona e ambiente ma anche tra corpo e mente, esplorando i benefici dello sport e del movimento sul benessere psicologico di ciascuno, l’importanza del sonno come alleato di benessere e performance e il potere della gratitudine.

Nel percorso di attenzione al benessere delle persone si inserisce anche la collaborazione con Lifeed, società EdTech a impatto sociale che crea soluzioni digitali per lo sviluppo e la sostenibilità del capitale umano e che tramite il proprio metodo di apprendimento proprietario, il Life Based Learning®, trasforma tutte le esperienze di vita, come ad esempio la genitorialità, in competenze per il lavoro, con un impatto concreto sulla produttività, il benessere e l'inclusione. Prendersi cura di sé è fondamentale e, per garantire la propria serenità e tranquillità, è importante portare consapevolezza e presenza nel proprio tempo. Questo è stato uno degli obiettivi primari del percorso di quest’anno che ha ottenuto ottimi risultati: i partecipanti hanno riconosciuto di aver sviluppato molte nuove competenze che si sono rivelate utili sul lavoro, anche per far funzionare meglio le relazioni con i colleghi.

Quest’anno, inoltre, E.ON ha introdotto e messo a disposizione un percorso di “Mindfulness Fundamentals” dal titolo “Unlock your full potential: Peak performance & Mindfulness”. È un ciclo di appuntamenti settimanali, su base volontaria e in orario lavorativo, in partnership con MindfulVision. La mindfulness può diventare uno strumento utile in grado di connettere le persone con il presente in modo produttivo e creativo, rendendole più efficienti sul lavoro e più aperte al cambiamento. Consente di affrontare gli impegni, le sfide, le opportunità con maggiore consapevolezza e di raggiungere risultati migliori accedendo al proprio pieno potenziale.

L’impegno per la realizzazione di un’organizzazione positiva che promuove il benessere, la crescita e la soddisfazione delle proprie persone è stato anche identificato in una delle 10 priorità ESG che E.ON si è posta per contribuire a un futuro sostenibile per tutti, in linea con l’ambizione di creare un movimento virtuoso per realizzare la missione Make Italy Green.

Queste priorità rappresentano impegni consistenti che guidano la strategia dell’azienda di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, con obiettivi concreti e misurabili.

“L’attenzione alla dimensione Sociale nel perimetro degli obiettivi ESG di E.ON traduce in modo chiaro la visione aziendale volta a promuovere valori etici e socialmente consapevoli”, ha affermato Daniela Leotta, Chief Digital and Innovation Officer di E.ON Italia. “Vogliamo alimentare una cultura aziendale che celebra la diversità e promuove l'interazione e la collaborazione tra persone provenienti da background diversi. Crediamo che l'inclusione sia una forza trainante per l'innovazione, la creatività e la produttività” conclude Leotta.

E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 72.000 dipendenti nel mondo e con sede principale a Essen, in Germania. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche, offre soluzioni per rendere più efficienti ed indipendenti abitazioni, condomini e aziende.

Con l’obiettivo di guidare la transizione energetica in Italia, E.ON si pone come partner per affiancare e coinvolgere i propri clienti in questo percorso, grazie all’offerta di energia rinnovabile e di soluzioni per l’efficienza energetica. Insieme agli oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni, E.ON vuole rendere l’Italia più indipendente, digitale e green, impegnandosi concretamente per la riduzione dei consumi, dell’impatto ambientale e per la salvaguardia del Pianeta. www.eon-energia.com

