Il dr. Stefano Cornago: “Per la salute della bocca è importante prevenire la carie già in età pediatrica”

Igiene orale, consulenza e controlli periodici dai 5 anni: è il consiglio dell’igienista dentale Stefano Cornago per evitare possibili traumi dei bambini e guidare la crescita della dentatura in modo sano.

Bergamo, 13 giugno 2023. Recenti dati evidenziano che l’incidenza della carie nel mondo è pari al 90%, nello specifico in Italia intorno al 21% nei primi 4 anni di età e intorno al 43% fino ai 12 anni. La carie è una patologia multifattoriale che può dipendere dalla presenza batterica cariogena all’interno della bocca, dalla dieta alimentare, dalla genetica, dalla predisposizione individuale e dal tempo di durata di questi cofattori che insieme alzano o abbassano il rischio che si instauri la carie. A livello clinico tutto questo si può controllare fino dall'età pediatrica con un’opportuna conoscenza del problema da parte delle famiglie. “C’è purtroppo la credenza che finché non si ha dolore vada tutto bene - sottolinea il dr. Stefano Cornago, titolare dello Studio Dentistico Cornago a Paladina (Bg) – e spesso si va dal dentista solo quando c’è un problema. Invece la vera prevenzione ed igiene orale domiciliare può iniziare addirittura già nei neonati, rimuovendo residui di latte e batteri dalle gengive, guance e lingua con garze imbevute d’acqua. Tutto ciò sino all’inizio della permuta dei dentini da latte. Anche se sono denti transitori vanno tenuti in attenzione per tanti motivi: prima di tutto mantenerli in salute, e non perderli precocemente, significa creare le giuste condizioni per la dentatura permanente che arriverà. Ci sono molti fattori che posso portare ad un rischio di carie alto. Vediamo che tante persone sottovalutano l’importanza della prevenzione e dei controlli periodici, anche se non si hanno sintomi non vuol dire che la bocca sia in salute. Controllare periodicamente diventa quindi importante, perché inizialmente la carie è asintomatica e se presa in tempo si può curare con più facilità e meno traumi”.

Il primo approccio in uno studio dentistico è consigliato intorno ai 5 anni d’età, per conoscere il dentista e l’ambiente odontoiatrico ed iniziare le prime visite. In base alla situazione iniziale, si impostano controlli, sedute di igiene e si mantengono sotto controllo possibili carie durante tutte le varie fasi di crescita fino all’età adulta.

“Avvicinare il bambino al professionista e ai suoi strumenti di lavoro - evidenzia il dr. Cornago - crea un rapporto di fiducia e aiuta a rimuovere paure e ansie. E soprattutto è un vantaggio per la salute. Si inizia un programma insieme: si monitora la crescita dei denti e si istruisce sia la famiglia che il bambino su come mantenere l’igiene a casa, in base alle esigenze e caratteristiche di ognuno. Ad esempio se il bambino ha difficoltà con lo spazzolino manuale si può valutare quello elettrico o qualora si rivela già qualche problema di carie si consiglia l’uso di prodotti fluorati con percentuali specifiche per ogni fascia di età (da 0-3 anni, da 3-6 anni, etc.), un elemento da non sottovalutare. L’obiettivo è mantenere la dentatura da latte il più possibile, per non arrivare alle carie: se il bambino dovesse andare per la prima volta dal dentista a causa di un problema, si genererà subito l’effetto traumatico del dolore. Se accade, invece, quando sono abituati a frequentare uno studio dentistico, l’intervento si accetta in modo migliore”.

Nella fase pediatrica altra importante branca dell'odontoiatria è l’ortodonzia intercettiva, che ha lo scopo di diagnosticare e trattare eventuali alterazioni nella crescita e nello sviluppo delle ossa mascellari dei bambini non appena si presentano, così da evitare che possano aggravarsi in età adulta. “È bene precisare che si interviene con l’apparecchio nel momento in cui si dimostra necessario, perché ognuno hai i suoi tempi - consiglia il dr. Stefano Cornago - L’apparecchio serve a guidare la crescita di mascella e mandibola per creare spazio ai denti permanenti, garantisce una dentatura allineata che facilita l’igiene, crea un equilibrio dentale e muscolare che a sua volta aiuta nella dizione e nella masticazione. Sono tutti aspetti estremamente collegati che non vanno sottovalutati insieme con l’igiene orale e il controllo della carie”.

Il dr. Stefano Cornago guida insieme alla sorella Maria Luisa ed al proprio team di odontoiatri specializzati l’omonimo Studio Dentistico Cornago a Paladina, in provincia di Bergamo, aperto nel 2020 per portare avanti l’esperienza pluridecennale del padre dandogli una propria impronta. Odontotecnico con laurea in igiene dentale, il dr. Stefano Cornago ha collaborato con diversi studi dentistici in provincia di Milano, Brescia e Bergamo. È specializzato in prevenzione, in particolare nell’età pediatrica.

