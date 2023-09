Fondazione Sozzani presenta la mostra Io sono te nata dall’omonima campagna lanciata da Fondazione Mente.

La Fondazione Mente ha come primo obiettivo la realizzazione di un centro terapeutico-ludico-sportivo per bambini e ragazzi con problema del neurosviluppo, con particolare attenzione all’autismo per il quale fa attività di fundraising attraverso una serie di iniziative ed ha la mission di “svegliare” le persone sull’argomento grazie ad una fitta comunicazione.

Questa campagna aveva il desiderio di sensibilizzare gli spettatori, facendo dare alle persone ritratte la loro personale interpretazione delle parole autismo e inclusione.

Io sono te, siete voi, siamo noi, tutti insieme.

La mostra tratta dalla campagna digital lanciata a Gennaio e finita ad Agosto 2023, (@fondazionemente) è stata pensata e curata da Sara Sozzani Maino Creative director di Fondazione Sozzani e da Lele Del Fabbro Creative Director di LDF.

Gli scatti della fotografa Roberta Krasnig che ha ritratto tutti i personaggi che hanno aderito, tra cui giornalisti, imprenditori, agenti, attori, influencer, designer e sostenitori della fondazione.

Inoltre un video diretto dal regista Luca Finotti ed il suo studio che ritrae Leone un bambino autistico di 10 anni nella sua quotidianità e mostrando immagini della sua crescita nel corso degli anni.

Il progetto io sono te è stato realizzato anche grazie a Madame Miranda che ha fornito il servizio hair and make up per le foto ed al sostegno di Loro Piana che sostiene Fondazione Mente e le sue iniziative.

Le stampe delle foto ed il catalogo saranno in vendita durante la mostra ed i proventi andranno a Fondazione Mente.

L’inaugurazione della mostra si terrà a Milano il 14 settembre dalle ore 18 alle ore 21 presso la Fondazione Sozzani e rimarrà aperta al pubblico 15, 16 e 17 settembre dalle ore 11 alle ore 19.

Fondazione Mente nasce dalle idee, dall’impegno e soprattutto dall’esperienza dei suoi fondatori, Vanessa Bozzacchi e Manuele D’Oppido, che si confrontano da anni e in prima persona con le problematiche dell’autismo. Lo testimonia la stessa campagna social di lancio della Fondazione (#iosonoleone) che, nelle scorse settimane, ha avuto come protagonista proprio Leone, figlio di Vanessa: un bellissimo bambino di quasi 10 anni, che già a 16 mesi ricevette una prima diagnosi di spettro autistico con disturbo della comunicazione (qui i dettagli della sua storia).

“La nostra idea è che quella di creare con il progetto di Roma un modello ludicoterapico che, con pazienza e perseveranza, possa essere replicato dalla Fondazione per offrire, ad altre aree di Italia, l’erogazione in un unico posto di servizi integrati di terapia, animazione, sport e ricerca” auspicano Vanessa e Manuele.

Fondazione Sozzani sottolinea l'importanza di creatività, responsabilità e consapevolezza. Supporta la nuova generazione e offre l'opportunità a guest designer di mostrare e vendere le loro collezioni. Istituita nel 2016 da Carla Sozzani, la Fondazione è dedicata alla promozione della cultura attraverso le belle arti, le arti applicate, la fotografia e la moda. La Fondazione Sozzani ha assunto il patronato della Galleria Carla Sozzani e prosegue il percorso dell’importante funzione pubblica che la galleria svolge dal 1990. Dal 2021 Sara Sozzani Maino cura e coordina i progetti dedicati all’educazione, responsabilità sociale e ai creativi di nuova generazione.

