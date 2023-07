Istituto Internazionale Kinesiologia PHYSIS : “A Bergamo il webinar in Applied ed K-Physis unisce Russia e Ucraina”

Percorsi di formazione completi per conseguire il titolo di Professionista in Kinesiologia, il benessere olistico dell'individuo oltre i conflitti e le ideologie

Bergamo, 14 giugno 2023. L’Istituto Internazionale di Kinesiologia PHYSIS di Bergamo è un progetto che nasce dagli oltre trent’anni di esperienza di Marco Rado e sua moglie Monica Angelillo, Professionisti in Kinesiologia, con lo scopo di promuovere e divulgare questa disciplina formando figure professionali attraverso due metodi: Applied Physiology, il ramo della Kinesiologia creato da Richard Utt, e K-Physis, il metodo sviluppato da Marco Rado. Da anni Rado e Angelillo sono apprezzati relatori di corsi di Kinesiologia sia in Italia che all’estero.

“La nostra proposta formativa nel 2022, che prevedeva diversi corsi sia in Ucraina che in Russia, si è necessariamente trasformata nel format webinar, evidenziando un aspetto davvero straordinario, considerando il conflitto Russo-Ucraino in atto: ai webinar hanno partecipato sia studenti Ucraini che Russi, che hanno interagito tra di loro senza che ci fossero né problemi né risentimenti. Il confronto ha prevalso sulle diversità grazie al pensiero critico, contribuendo a lanciare uno sguardo nuovo sulle potenzialità della Kinesiologia ed attuando un modello di inclusione focalizzato unicamente al benessere olistico degli individui”, spiega Marco Rado. “Perché il ‘ben-essere’ è desiderio insito e comune di ogni individuo, al di là della cultura, della provenienza, dello status sociale, dell’età e del sesso. Alla base della Kinesiologia, vi è il concetto di considerare lo stato fisico e generale della persona come l’equilibrio e l’interazione di tre aspetti: l’aspetto Strutturale (Sistema Muscolo-Fasciale-Scheletrico), l’aspetto Biochimico (Fisiologia e Biochimica degli organi e dei sistemi), l’aspetto Emotivo (Sistema Mentale ed Emotivo), il tutto coordinato e gestito dal Sistema Energetico dei Meridiani”.

Fondatore dell’Istituto PHYSIS di Bergamo, Marco Rado ha iniziato ad occuparsi di Kinesiologia dal 1992, studiando in Italia diversi approcci, per poi specializzarsi in Germania e negli Stati Uniti in Applied Physiology. Diventando istruttore (Master) ha introdotto nel Bel Paese questo metodo, dove, Insieme a Monica Angelillo, è l’unico istruttore autorizzato di Applied Physiology. Rispettato autore e formatore di corsi internazionali, intreccia concetti e teorie scientifiche con filosofie orientali energetiche tradizionali, insegnando in molti paesi europei come: Italia, Belgio, Germania, Spagna, Svizzera, Ungheria e Irlanda, e regolarmente invitato per condividere il suo metodo integrativo in Russia, Ucraina, Australia, Canada, Costa Rica e Sud Africa.

“Con la Kinesiologia è possibile identificare quali sono gli aspetti in squilibrio della persona e, attraverso un’ampia gamma di tecniche non invasive quali: tecniche manuali, digitopressione, frequenze sonore e luce colorata, ripristinare le naturali risorse dell’individuo ed aiutarlo a ritrovare il suo equilibrio psicofisico”, prosegue Rado. “Viviamo un tempo dominato dalla paura, in cui si parla costantemente di crisi economica, pandemia e di guerra; aprirsi a nuovi modi di pensare il Benessere, anche attraverso la Kinesiologia, permette di tener conto di soluzioni alternative per il recupero del proprio benessere. Il nostro metodo kinesiologico integrato ci consente di affrontare in maniera adeguata i vari tipi di stress a cui viene sottoposto il sistema corpo/mente, per riportare la persona verso la piena vitalità. Attraverso questi corsi - conclude - ho visto incrementare le abilità di ognuno, giorno dopo giorno, soprattutto quelle di tipo relazionale e creativo. Ciò che però mi ha colpito in particolare è stata la sete di conoscenza e di accrescimento di queste persone che, insieme, hanno intrapreso il primo passo per eliminare pregiudizi e stereotipi che chiudono la capacità di pensare e che sono alla base della discriminazione e del malessere tra gli esseri umani. Un’esperienza professionale esemplare, davvero unica”.

