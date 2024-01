La conta delle cellule tumorali circolanti con CELLSEARCH® a partire da un semplice prelievo di sangue dimostra la sua utilità clinica nel guidare la scelta terapeutica nelle pazienti affette da carcinoma mammario metastatico

I dati dello studio clinico STIC CTC, pubblicati recentemente sul Journal of Clinical Oncology (JCO), dimostrano che la scelta terapeutica guidata dalla conta delle cellule tumorali circolanti (CTC) conferisce benefici in termini di sopravvivenza nelle pazienti con tumore metastatico al seno positivo al recettore ormonale (HR+) e negativo per il recettore del fattore di crescita epidermico umano (HER2-). I risultati clinici, ottenuti in un'ampia coorte di pazienti, sono stati riportati dopo quasi 10 anni di studi.

BOLOGNA, Italia e HUNTINGDON VALLEY, Pennsylvania, 16 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, azienda leader nel campo della biopsia liquida e delle tecnologie per lo studio di cellule singole, ha annunciato la recente pubblicazione dei dati dello studio STIC CTC che dimostrano l'utilità clinica della conta delle CTC come fattore prognostico indipendente nel tumore al seno metastatico.

Lo studio STIC CTC dimostra che la conta delle CTC, come strumento di decisione tra terapia endocrina e chemioterapia, non è inferiore alla scelta terapeutica del medico guidata dal rischio clinico. Per circa il 60% delle partecipanti allo studio, l'indicazione terapeutica guidata dal rischio clinico e dalla conta delle CTC era concordante. Nel sottogruppo di pazienti considerate a basso rischio clinico ma con prognosi sfavorevole in base alla conta delle CTC, la scelta della chemioterapia invece che della terapia endocrina, basata sulla conta delle CTC, ha prodotto un aumento clinicamente e statisticamente significativo di 16,4 mesi nella sopravvivenza globale mediana. Al contrario, nel sottogruppo di pazienti considerate ad alto rischio clinico ma con prognosi favorevole in base alla conta delle CTC, la scelta della terapia endocrina ha consentito di limitare l'esposizione agli effetti collaterali e alle tossicità della chemioterapia senza alcun effetto significativo sulla sopravvivenza globale.

FC Bidard, MD, PhD, Professore di Oncologia Medica presso l'Institut Curie che ha progettato lo studio, ha affermato: "Lo studio STIC CTC è uno studio randomizzato di fase III, primo nel suo genere, che stabilisce con un alto livello di evidenza che la scelta terapeutica basata sulla conta delle CTC offre un vantaggio in termini di sopravvivenza globale a lungo termine nelle pazienti con un'indicazione discrepante tra la conta delle CTC e la scelta del medico".

Jean-Yves Pierga, MD, PhD, Professore di Oncologia Medica, presso l'Institut Curie, e ricercatore principale dello studio, aggiunge "la rilevanza clinica delle CTC, come evidenziato nello studio STIC CTC, rende possibile standardizzare la scelta tra chemioterapia e terapia endocrina e ottimizzare significativamente la cura del paziente con una riduzione del 47% del rischio di morte nelle pazienti con una prognosi sfavorevole".

Nell'ambito del carcinoma mammario metastatico, erano attesi da ormai quasi due decenni risultati di studi clinici prospettici sul valore delle CTC nella pratica clinica. Secondo Massimo Cristofanilli, MD, FACP, Professore di Medicina e Direttore di Oncologia Medica della Mammella nella Divisione di Ematologia e Oncologia Medica presso l'Università Weill Cornell Medicine di New York, "Lo studio STIC CTC è il primo studio clinico che ha soddisfatto queste aspettative dimostrando l'utilità clinica della conta delle CTC come biomarcatore sia prognostico che predittivo. Pertanto, non vi è alcuna motivazione razionale per negare alle donne con tumore metastatico della mammella il diritto di beneficiare di queste informazioni che possono aiutare i loro medici a prescrivere terapie ottimali per le loro esigenze specifiche".

Fabio Piazzalunga, Presidente di Menarini Silicon Biosystems, commenta: "In diversi paesi Europei sono in corso attività volte ad ottenere il rimborso del nostro test CELLSEARC CTC da utilizzare come biomarcatore per identificare le pazienti a basso rischio ed evitare a loro trattamenti non necessari". Queste nuove attività supportano pienamente la visione dell'azienda di diventare leader nello sviluppo di applicazioni minimamente invasive basate sullo studio delle cellule per approcci diagnostici e terapeutici più semplici, rapidi e precisi.

Informazioni su CELLSEARCH

Il test CELLSEARCH CTC è il primo e unico test per la conta delle cellule tumorali circolanti (CTC) che è stato autorizzato dalla Food & Drug Administration (FDA) americana che supporta il medico nella valutazione della prognosi in pazienti con cancro metastatico della mammella, della prostata o del colon-retto. Il sistema CELLSEARCH è la tecnologia per la cattura delle CTC più ampiamente studiata, con oltre 800 pubblicazioni in riviste scientifiche.

Il test CELLSEARCH CTC non è autorizzato o approvato per guidare le decisioni terapeutiche. Per una descrizione completa dell'impiego previsto è possibile consultare https://documents.cellsearchctc.com.

In Europa il kit CELLSEARCH CTC è disponibile per uso diagnostico in vitro (IVD).

Informazioni su Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems offre tecnologie e soluzioni avanzate per lo studio delle cellule rare che forniscono ai ricercatori clinici accesso a una risoluzione senza precedenti nell'analisi delle cellule e la loro caratterizzazione molecolare.

Menarini Silicon Biosystems, che ha sedi a Bologna e a Huntington Valley (Pennsylvania, USA), è una società interamente controllata dal Gruppo Menarini, multinazionale farmaceutica, biotecnologica e di diagnostica, con sede a Firenze e con oltre 17.000 dipendenti in 140 paesi.

TRADUZIONE: IN CASO DI CONFLITTO, SI APPLICA LA VERSIONE INGLESE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2053506/3984239/Menarini_Silicon_Biosystems_Logo.jpg

Contact: Linda PAVY, lipavy@pavyconsulting.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-conta-delle-cellule-tumorali-circolanti-con-cellsearch-a-partire-da-un-semplice-prelievo-di-sangue-dimostra-la-sua-utilita-clinica-nel-guidare-la-scelta-terapeutica-nelle-pazienti-affette-da-carcinoma-mammario-metastatico-302035092.html