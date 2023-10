La Filottica, Roma: “Lenti fotocromatiche, le lenti ‘intelligenti’ che proteggono gli occhi dai raggi UV e dalla luce blu”

Sia monofocali che progressive, disponibili in tantissime varianti di colori, design, materiali e lavorazioni per un comfort visivo senza paragoni

Roma,23/10/2023. Le lenti fotocromatiche di ultima generazione rappresentano un prodotto innovativo in grado di soddisfare le rinnovate esigenze di protezione dai raggi ultravioletti. Grazie al particolare trattamento a cui vengono sottoposte risultano essere altamente performanti: il passaggio dalla lente trasparente a quella scura e viceversa, avviene senza che l’occhio se ne accorga, per un comfort visivo a tutto tondo.

“L’evoluzione tecnologica fotocromatica ha permesso di realizzare lenti fotocromatiche, o ‘intelligenti’, sempre più confortevoli e performanti che, a differenza delle primissime lenti emesse sul mercato, sono in grado di adattarsi in modo sempre più immediato e preciso alle condizioni climatiche e di luce“, spiega Gabriele Guida, titolare del punto vendita La Filottica di Roma. “Questa tecnologia innovativa permette di avere una soluzione visiva ‘tutto in uno’ soddisfacendo contemporaneamente diverse esigenze: ideali per chi cerca la praticità, protezione degli occhi dalla luce blu e dai raggi UV ed una visione perfetta in ogni ambiente ed in qualsiasi momento”.

Fondata nel 1952 a Roma, La Filottica è il fiore all’occhiello nella vendita di lenti ed occhiali di vario tipo e per tutti i gusti. Grazie alla vasta gamma di brand e soluzioni personalizzate propone ai propri clienti modelli di occhiali, non solo perfettamente in linea con le normative in materia di sicurezza, ma anche esteticamente molto apprezzati e decisamente al passo coi trend della moda. Da La Filottica professionalità e disponibilità sono le parole chiave che caratterizzano i servizi offerti: lo staff è sempre pronto ad accogliere le richieste dei clienti e a prendersi cura della salute dei loro occhi e della qualità della loro vista, illustrando nel dettaglio ogni opzione di acquisto ed accompagnando il cliente verso la migliore soluzione dal punto di vista del benessere visivo, del comfort ed anche dell’estetica, fornendo una consulenza a tutto tondo.

“Le lenti fotocromatiche sono particolarmente indicate per chi ha occhi sensibili, in quanto riducono notevolmente la quantità di stress visivo rispetto alle quelle trasparenti. Queste lenti, infatti, si scuriscono non solo quando c’è il sole diretto, ma anche quando il cielo nuvoloso diffonde quella fastidiosa luce bianca, riducendo l’abbagliamento ed offrendo una visione più nitida e riposata”, sottolinea Guida. “Versatilissime: possono essere monofocali, solo per vicino o per lontano, o multifocali, con tutte le distanze in un’unica lente, inoltre sono disponibili in più varianti di colore e possono essere specchiate o polarizzate. I vantaggi delle fotocromatiche sono davvero molteplici: uno dei motivi principali che spingono all’acquisto di lenti fotocromatiche, soprattutto per chi vive uno stile di vita dinamico passando spesso da ambienti chiusi ad ambienti esterni, è la loro comodità: eliminando il continuo ‘togli e metti’ garantiscono una visione sempre confortevole, evitando l’ingombro del secondo paio di occhiali. Le lenti fotocromatiche sono convenienti anche economicamente, pur costando di più rispetto ad una classica lente da vista, il loro prezzo è comunque inferiore rispetto all’acquisto di due paia di occhiali, quello da vista e quello da sole graduato”.

Contatti:

https://www.lafilottica.com/

La Filottica - Piazza Di Pasquino, 74 Roma

Tel 06 68806948

Wa 3341660189