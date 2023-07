La soluzione ideale per ogni bambino miope

Per il benessere visivo dei bambini miopi: Perché ogni diottria è importante

MONACO, 19 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Tablet, computer o compiti: oggi i bambini si concentrano sempre più su ciò che si trova a distanza ravvicinata e trascorrono sempre meno tempo all'aperto. La conseguenza di questo nuovo comportamento è che un numero maggiore di bambini diventa miope. Già nel 2020 oltre un terzo della popolazione mondiale era miope: un forte aumento in soli due decenni. Ma ciò che molti genitori non sanno è che la miopia dei bambini può causare gravi patologie oculari in età adulta; per questo è importante controllarla il prima possibile. Gli esperti di Rodenstock hanno sviluppato una soluzione: le nuove lenti Rodenstock MyCon sono progettate, per corregggere la miopia e contrastarne la possibile progresione nel tempo e garantire loro una visione nitida e confortevole.

Se uno dei genitori è miope, il rischio che il bambino diventi miope è maggiore. Se entrambi i genitori lo sono, la probabilità sale addirittura al 35-60%. La miopia tende inoltre a progredire più rapidamente se i genitori del bambino sono miopi. La miopia infantile aumenta anche il rischio di malattie oculari in età adulta, indipendentemente dalla gravità. Il controllo della miopia infantile contribuisce a garantire occhi più sani nel lungo periodo, in quanto il rischio di sviluppare malattie oculari in età adulta si riduce notevolmente. In qualità di esperti della visione, noi di Rodenstock cerchiamo sempre di offrire la visione più nitida possibile, anche ai bambini. Ecco perché con le nuove lenti MyCon (il nome deriva da Myopia Control) l'azienda ha sviluppato una soluzione adatta a tutti i bambini miopi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, indipendentemente dall'entità della miopia, in grado di controllarne la progressione fin dalle prime diottrie.

La miopia è caratterizzata da un occhio leggermente più lungo della media. Le lenti monofocali convenzionali non sono progettate per rallentarne la progressione. Possono correggere il difetto visivo e quindi migliorare la visione, ma l'allungamento dell'occhio, responsabile della miopia, non viene fermato.

È qui che entra in gioco Rodenstock, con le lenti da vista progettate proprio per correggere la miopia, garantire una visione nitida e contrastarne la progressione nel tempo. A differenza delle normali lenti monofocali convenzionali, i raggi luminosi vengono rifratti in modo da focalizzarsi sulla retina. In tal modo le lenti MyCon rallentano l'allungamento dell'occhio e quindi la progressione della miopia, lasciando indisturbate le zone di visione principali della lente. L'area di messa a fuoco centrale della lente assicura che il bambino possa vedere nitidamente ovunque metta a fuoco. In una prospettiva a lungo termine, il rallentamento della miopia ha un effetto positivo sulla salute degli occhi, in quanto il rischio di malattie oculari in età adulta può essere notevolmente ridotto.

In particolare i bambini vedono nell'aspetto sottile e leggero delle lenti MyCon un vantaggio decisivo. Questo li aiuta a superare le insicurezze quando indossano gli occhiali. Le lenti non risultano anti-estetiche, anche in caso di prescrizione elevata. L'innovativo trattamento X-tra Clean, su entrambi i lati della lente, crea una superficie estremamente liscia, su cui lo sporco difficilmente può aderire e che può essere facilmente rimosso senza lasciare aloni o residui.

Uno studio clinico ne dimostra l'efficaciaUno studio clinico* indipendente ha esaminato la progressione della miopia in bambini caucasici di età compresa tra i 7 e i 14 anni per un periodo di 5 anni dimostrandone l'efficacia: le lenti basate sui principi di Rodenstock MyCon sono in grado di rallentare la progressione della miopia fino al 40% e sono adatte a ogni bambino fin dalla prima diottria, anche in via preventiva.

A differenza delle specifiche lenti a contatto e dei colliri, le lenti MyCon sono la forma di trattamento più semplice e meno invasiva per contrastare la progressione miopica. Perché ogni diottria è importante, soprattutto per i bambini.

