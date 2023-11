Lara Cattaneo, Beauty Longevity Oltre La Bellezza: il Bestseller su come coltivare un amore profondo tra mente e corpo

Milano, 28.11.2023 – Per una donna, prendersi cura di sé modificando il proprio stile di vita e imparando a coltivare la fiducia in sé stessa, non è sempre facile. La buona notizia, tuttavia, è che avviare un percorso di trasformazione personale di questo tipo, come dimostra la storia di tante donne, è possibile, a patto però di seguire le giuste indicazioni.

Per tutte coloro che desiderano iniziare a prendersi cura di sé stesse, rinforzando la propria autostima e coltivando un amore profondo per il proprio corpo e la propria mente, esce oggi il libro di Lara Cattaneo “BEAUTY LONGEVITY OLTRE LA BELLEZZA. L’Arte Del Prendersi Cura Di Sé: Guida Per Rimanere Giovane, Bella E In Forma In Modo Naturale” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con le proprie lettrici strumenti pratici e di assoluto valore per far fiorire la propria bellezza interiore ed esteriore.

“Il mio libro è una guida pratica che svela il codice segreto per trasformare la propria vita attraverso una bellezza autentica e duratura. Al suo interno condivido non solo il segreto per invertire l'orologio biologico e ottimizzare la bellezza, la salute e la longevità con amore e consapevolezza, ma presento anche una filosofia basata sui 5 pilastri della bellezza e longevità. Questa filosofia è nata dall'esperienza e dalla conoscenza sviluppata all'interno della Beauty Longevity Academy” afferma Lara Cattaneo, autrice del libro. “I miei contenuti offrono una prospettiva profonda sul legame tra benessere interiore ed esteriore, fornendo strumenti pratici per raggiungere la migliore forma fisica, mentale ed emotiva. Coprono argomenti che spaziano dalla nutrizione alle abitudini di bellezza, dal rafforzamento del mindset all'approfondimento della relazione con sé stesse, offrendo una guida completa per una bellezza autentica e duratura”

Secondo l’autrice, per ottenere risultati importanti e tangibili, è fondamentale abbracciare un approccio pratico, step-by-step, orientato alla decisione di trasformare la propria vita. Lara Cattaneo incoraggia le lettrici a iniziare il proprio viaggio di trasformazione, concentrando l'attenzione su obiettivi personali che siano significativi per loro stesse. Questo metodo rende quindi il processo in questione un'esperienza sostenibile e appagante.

“Lara Cattaneo va a trasmettere alle proprie lettrici l’importanza di quella stessa trasformazione che ha caratterizzato la sua vita nel corso degli anni, grazie allo sviluppo di approcci unici e di assoluto valore” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questa pubblicazione è il suo modo di condividere queste conoscenze, esortando più donne possibili a prendersi cura di sé stesse, a cambiare il loro stile di vita e a coltivare la fiducia in sé stesse”.

“Ho scelto di affidarmi a Giacomo Bruno, noto anche come il papà degli ebook, perché è un vero leader nel trasformare semplici storie in vere e proprie pubblicazioni di successo” conclude l’autrice. “L’esperienza della Bruno Editore e il suo impegno a promuovere contenuti di alta qualità rispecchiano perfettamente la visione e gli obiettivi del mio libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3uCwHve

Lara Cattaneo, nata a Lecco nel 1973, è un'esperta di benessere e bellezza con oltre 30 anni di esperienza. Con una formazione in estetica avanzata, tecnica cranio-sacrale, nutrizione e una specializzazione in naturopatia in corso, Lara è una professionista poliedrica con una passione innata per il benessere e la bellezza delle donne sin da giovane. Nel 1993, ha aperto il suo primo centro estetico e da allora ha ampliato le proprie competenze studiando discipline come la naturopatia, la nutrizione e le discipline olistiche, ottenendo una prospettiva unica sul connubio tra bellezza e salute. Ciò che la rende unica è la sua esperienza personale di trasformazione, il che l'ha spinta a fondare la Beauty Longevity Academy. Al suo interno, offre sessioni di coaching personalizzate e accompagna le donne nel loro percorso verso una bellezza autentica e una longevità duratura. Sito web: www.beautylongevityacademy.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it