Libellule Onlus si trasforma in “Fondazione Libellule insieme” e lancia a ottobre, per il mese della prevenzione, una campagna in partnership con Brico io per finanziare i progetti a sostegno delle donne e della loro cura

Milano, 12 settembre 2023.L’associazione Libellule Onlus continua il suo percorso di crescita e di impegno trasformandosi in “Fondazione Libellule insieme” e portando avanti un percorso articolato di prevenzione, cura e sostegno delle donne con un tumore al seno o all’apparato genitale attraverso esami strumentali innovativi, un follow up post chirurgico scrupoloso, su misura e senza attese, un sostegno sociale e psicologico attivo, nonché una costante sensibilizzazione sulle tematiche degli screening precoci.

Oggi la Fondazione prosegue e incrementa le attività e le finalità che hanno permesso in questi anni alla realtà fondata dalla chirurga e oncologa Dott.ssa Paola Martinoni di aiutare e affiancare le donne che attraversano l’esperienza della malattia oncologica. Un supporto medico-scientifico, psicologico e umano che trova un nuovo partner eccellente in Brico io, la catena italiana di store per il fai da te presente su tutto il territorio nazionale.

A ottobre, durante il mese della prevenzione, all’interno degli 80 punti vendita Brico io a gestione diretta, presenti in tutta Italia, sarà offerta una selezione di articoli utili per la casa e la persona, come profumatori, saponi e shopper. Una parte del ricavato verrà utilizzata per finanziare le attività della Fondazione con l’obiettivo di permettere a un sempre maggior numero di donne di accedere a un luogo sicuro nel quale effettuare in tempi rapidi le diagnosi di routine o di essere curate da un personale medico qualificato e attento, che sia in grado di accompagnarle anche nel lungo e complesso percorso post operatorio.

Oltre ai macchinari e alla tecnologia, per superare i momenti spesso difficili legati al decorso di un tumore e consentire alle pazienti di tornare a guardarsi allo specchio con rinnovata fiducia, la Fondazione ha scelto di destinare parte del ricavato del progetto perseguito con Brico io all’acquisto degli innovativi patch cutanei di Benesserecapelli, l’azienda fondata da Fabrizio Labanti che ha rivoluzionato il settore dell’infoltimento dei capelli regalando a chiunque il sogno di poter sfoggiare nuovamente una chioma fluente e naturale, senza sottoporsi a trapianti o doversi affidare alla parrucca. Grazie a importanti investimenti in termini di ricerca e sviluppo, i nuovi capelli si integrano a quelli esistenti permettendo di svolgere ogni attività in totale libertà.

«Le aziende come la nostra puntano ai risultati e hanno come obiettivo principale il proprio business. Noi pensiamo però che sia altrettanto e forse ancora più importante essere vicini alle persone in difficoltà, in particolare a coloro che hanno meno possibilità di difendersi e che hanno bisogno di aiuto. Nell’ultimo anno Brico io ha partecipato, tra l’altro, a un’importante iniziativa di UNICEF con la quale, oltre ai bambini, vengono sostenute le donne e l’ambiente: in una parola, il nostro futuro. Ed è al futuro di tutti noi che guardiamo nell’avviare con entusiasmo e forte motivazione questa bellissima collaborazione con la realtà di Libellule Insieme, che attraverso la propria attività supporta chi si trova a dover affrontare un momento particolare della vita, la difficile battaglia della malattia», afferma Paolo Micolucci, Consigliere Delegato di Brico io.

Ed è proprio questo uno dei temi cardine da cui è nata e cresciuta la Fondazione Libellule Insieme, che promuove un’assistenza a tutto tondo delle pazienti. Accanto a quello medico, grande importanza viene attribuita anche al benessere psicologico e alle attività di svago in grado di convertire la paura in positività e fiducia nel futuro. Anche per questo scopo lo scorso anno è stata aperta la Casa delle Libellule, nuova sede milanese di via Filippino Lippi 19 dove si può avviare un iter di rinascita attraverso esami clinico-strumentali, ma anche programmi di sostegno nel periodo post-chirurgico e l’attivazione di processi di condivisione emotiva e sociale.

Contatti: https://www.fondazionelibelluleinsieme.it/