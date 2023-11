‘Liberi di Sorridere’ il libro per superare la paura del dentista va in ristampa

Lo Studio dentistico CMO sempre più vicino ai pazienti

Ottiene la Certificazione Gold Nobel Biocare

Verona, 24 novembre 2023 - Superare la paura del dentista e tornare “liberi di sorridere” è possibile grazie all’aiuto di professionisti che hanno sperimentato in prima persona questo disagio, per poi risolverlo. Da un’intensa esperienza di bambino nasce “Liberi di sorridere. Come ho trasformato la mia paura in una professione”, il libro del dottor Giampaolo Zanotto dello studio dentistico CMO di Nogara e Legnago (Verona). Il volume, in ristampa nelle prossime settimane, è dedicato a tutti pazienti in cura, per i quali il dottor Zanotto intende fornire una guida pratica e un supporto all’odontofobia, disagio sempre più diffuso soprattutto tra le nuove generazioni.

“Ho deciso di scrivere questo libro per raccontare la mia storia che è quella di tanti miei pazienti per rispondere a domande ricorrenti su come affrontare il dolore e imparare a reagire – spiega i l dottor Giampaolo Zanotto -. Tutti hanno bisogno di sentirsi in buone mani, di essere seguiti da un team preparato e competente in grado di trasmettere fiducia e di essere ascoltati e capiti, per superare anche le esperienze più traumatiche, come quelle che ho vissuto io da bambino”.

Una biografia di 16 capitoli capace di trasformare le esperienze negative in energia positiva e che è, in realtà, parte di un progetto più ampio di supporto ai pazienti: “Abbiamo in programma – sottolinea il dottor Zanotto – anche una serie di incontri aperti a tutti , con una psicoterapeuta che aiuta a identificare e affrontare i timori irrazionali associati alle visite dentali”.

Un approccio innovativo e attento al paziente che si traduce anche nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e che è valso a CMO la Certificazione Oro per l’uso del concetto di trattamento All-on-4®. Brevettata da Nobel Biocare, questa tecnica riabilita l’arcata dentale del paziente con una protesi fissa ad arco completo inserita lo stesso giorno dell’intervento. Un concetto di trattamento che richiede attrezzatura specifica e altamente tecnologica oltre a una notevole abilità di esecuzione. L’obiettivo non è semplicemente migliorare l’estetica del paziente ma eseguire estrazioni, interventi di implantologia e carico immediato, tutto in un solo giorno. La procedura si presenta quindi come l’ideale per pazienti che temono la poltrona del dentista perché riduce il numero di sedute standard mantenendo inalterato il risultato.

Ulteriore motivo di orgoglio per lo studio CMO Zanotto è uno spazio dedicato all’interno del magazine “Nobel Biocare Science First Journal”, semestrale che raccoglie interviste e case history internazionali di successo, tra questi quello del dottor Giampaolo Zanotto.

