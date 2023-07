Milano, 10 Luglio 2023. Panoramica sul mal di stomaco da stress e i meccanismi fisiologici che collegano lo stress al sistema digestivo. Inoltre, approcci scientificamente validati per il trattamento di questo disturbo, come la gestione dello stress, la terapia cognitivo-comportamentale, le modifiche dietetiche e l'uso di probiotici. Un approccio terapeutico che integri aspetti fisici e psicologici può contribuire alla riduzione dei sintomi e migliorare la qualità di vita dell'individuo.

Mal di stomaco da stress: perché insorge e come trattarlo (secondo la scienza).

Il meccanismo fisiologico dello stress

Si definisce stress uno stato di preoccupazione o tensione mentale causato da una situazione che l’organismo ritiene difficile o sfidante; è una risposta umana naturale che sostiene l’individuo nell’affrontare le sfide e le minacce della vita.

Da un punto di vista fisiologico, in una circostanza di pericolo o competitiva il cervello indica alle ghiandole surrenali di produrre ormone cortisolo, che in modo rapido ridistribuirà le risorse energetiche dell’organismo indirizzandone maggiormente verso i distretti ritenuti essenziali alla sopravvivenza: apparato cardiocircolatorio, sistema respiratorio e muscolare (la classica reazione: “scappa o combatti”). Questo fenomeno è definito: “stress acuto”, ovvero una condizione temporanea che, superata la causa scatenante, regredisce spontaneamente con conseguente ripristino della secrezione ormonale.

Le conseguenze dello stress cronico

Se quindi l’attivazione dei meccanismi dello stress è pressoché uguale (si consideri che è stata affinata in migliaia di evoluzione) in individui sani, è invece estremamente personale la reazione dell’organismo a questa rapida accelerazione della produzione di cortisolo e di temporanea diminuzione delle funzioni non ritenute necessarie, come ad esempio la digestione. In particolar modo se lo stress diventa “cronico”, ovvero uno stato di perenne tensione emotiva causato da preoccupazioni, traumi, condizioni ambientali.

Secondo l’Associazione Psicologica Americana (APA.org) lo stress cronico può favorire l’insorgenza di condizioni a carico di:

•Sistema muscoloscheletrico;

•Sistema respiratorio;

•Sistema cardiovascolare;

•Sistema endocrino;

•Apparato digerente;

•Sistema nervoso;

•Sistema riproduttivo.

Di seguito saranno esplorate le ragioni scientifiche alla base del mal di stomaco da stress, saranno delineati i meccanismi fisiologici che lo causano e saranno illustrati gli approcci scientificamente validati per il suo trattamento.

Il legame tra stress e mal di stomaco

La digestione degli alimenti, che include anche la conversione delle sostanze nutritive in energia (metabolismo) è di vitale importanza per la salute dell’organismo; motivo per cui l’apparato digerente è regolato da un sistema nervoso quasi del tutto indipendente dal sistema nervoso centrale: il sistema nervoso enterico, costituito da un’intensa rete neuronale in grado di operare indipendentemente dal cervello e che ha un ruolo fondamentale nel regolare le funzioni gastrointestinali. Il mal di stomaco da stress si verifica quando lo stress cronico o acuto influisce negativamente sul sistema nervoso enterico.

Meccanismi fisiologici del mal di stomaco da stress

Il meccanismo principale attraverso il quale lo stress influisce sul sistema digestivo è attraverso la liberazione di ormoni dello stress, come il cortisolo. L'aumento di questi ormoni nel corpo provoca una serie di risposte fisiologiche, tra cui la riduzione della motilità intestinale e l'incremento della sensibilità viscerale. Ciò può portare a sintomi come dolore addominale, gonfiore, diarrea o stitichezza.

Inoltre, lo stress può influenzare anche la composizione del microbiota intestinale, l'insieme dei microrganismi che colonizzano l’intestino. Uno squilibrio nel microbiota intestinale, noto come disbiosi, è associato a disturbi gastrointestinali. Lo stress, pertanto, può alterare la composizione del microbiota, creando condizioni favorevoli all’insorgenza di sintomi digestivi.

Approcci scientifici per il trattamento del mal di stomaco da stress

Il trattamento del mal di stomaco da stress richiede un approccio olistico che consideri sia gli aspetti fisiologici che quelli psicologici. Una serie di rimedi scientificamente validati può essere adottata per il trattamento del mal di stomaco da stress.

La gestione dello stress è fondamentale per alleviare i sintomi gastrointestinali. Tecniche come la meditazione, la respirazione profonda, lo yoga e l'esercizio fisico regolare possono aiutare a ridurre lo stress e promuovere il benessere generale. Inoltre, la terapia cognitivo-comportamentale può essere particolarmente utile nel gestire lo stress e migliorare la risposta del corpo alle situazioni stressanti. Questo approccio terapeutico si concentra sulle connessioni tra pensieri, emozioni e comportamenti, fornendo strumenti pratici per affrontare lo stress e migliorare la salute digestiva.

Modifiche alla propria alimentazione possono giocare un ruolo significativo nel trattamento del mal di stomaco da stress. Alcuni cibi possono aggravare o favorire l’insorgenza di sintomi gastrointestinali: evitare alimenti ad alto contenuto di grassi, piccanti o fritti, così come bevande gassate e alcol, può aiutare a ridurre l'irritazione del tratto digestivo.

Inoltre, è consigliabile consumare pasti equilibrati e ricchi di fibre, preferibilmente cibi integrali, frutta, verdura e proteine magre. Mantenere una dieta sana ed equilibrata contribuirà a promuovere una buona salute digestiva e a ridurre i sintomi causati dallo stress.

Promettente per il mal di stomaco da stress è l’assunzione di probiotici. I probiotici (in particolare del ceppo dei Bifidobatteri e dei Lattobacilli) sono batteri benefici per il tratto digestivo e possono favorire un equilibrio del microbiota intestinale. La revisione di studi: “Examining the Influence of the Human GutMicrobiota on Cognition and Stress: A Systematic Review of the Literature”, pubblicata nel 2022 sulla rivista scientifica Nutriens ha evidenziato la forte influenza che il microbiota intestinale ha sulle facoltà cognitive e sulla gestione dello stress.

Farmaci da banco (OTC). In caso di dolore allo stomaco causato da stress sono in commercio prodotti in libera vendita (senza obbligo di ricetta) come Geffer, che sfruttano il principio attivo Metoclopramide cloridrato e che presentano il vantaggio di risolvere rapidamente i sintomi e di essere comodamente trasportabili con sé. Altri principi attivi comunemente associati al trattamento del mal di stomaco e altri disturbi del tratto digestivo sono la Scopolamina-N-butilbromuro, la Loperamide, Magnesio idrossido.

Anche se la sensazione di dolore potrebbe indurre a cercare sollievo assumendo comuni antidolorifici non steroidei (FANS), in realtà tale tentativo terapeutico è sconsigliato, in quanto potrebbero peggiorare la condizione.

Sconsigliato, inoltre, affidarsi in modo esclusivo ai farmaci senza il parere del medico curante. Molto più importante, infatti, analizzare e gestire la reale causa del mal di stomaco da stress.

In sintesi

Il mal di stomaco da stress rappresenta un problema comune che può impattare in modo significativo n sulla qualità della vita. Comprendere i meccanismi fisiologici alla base di questo disturbo e adottare approcci scientificamente validati per il trattamento sono fondamentali per alleviare i sintomi e migliorare il benessere complessivo.

La gestione dello stress, la terapia cognitivo-comportamentale, miglioramento delle abitudini alimentari, l’integrazione di probiotici e, in alcuni casi, farmaci specifici OTC, sono solo alcune delle strategie che possono essere adottate per affrontare efficacemente il mal di stomaco da stress.

Analizzare e gestire le cause reali del dolore, tenendo presente che ciò significa adottare un approccio sia psicologico che fisiologico, può portare a risultati positivi nel trattamento di questo disturbo.

