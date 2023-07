Medicina, salute ed estate: le indicazioni del chirurgo dei vip Antonio Franco

Roma, 28 giugno 2023 - L’estate 2023 è finalmente arrivata. Tantissime persone si sono presentate all’appuntamento sotto l’ombrellone in perfetta forma. Nei mesi precedenti all’arrivo della calda stagione anche diversi personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale avevano dedicato molto tempo alla palestra, alla dieta e anche alla chirurgia estetica e plastica.

Negli ultimi decenni la chirurgia estetica, come d’altronde quella plastica, ha conquistato anche la gente comune. Perché si ricorre ai trattamenti e alla chirurgia estetica? A rispondere è il dottore Antonio Franco di Aesthetic Franco. Ha 29 anni ed è uno dei medici più apprezzati e seguiti d'Italia. Ha un profilo personale Instagram che vanta quasi 100mila followers, il cui account è @draestheticfranco, e uno prettamente lavorativo @prenotazioni.draestheticfranco con oltre 60mila followers. Ha una pagina su Facebook con quasi 10mila fans e un canale privato su Telegram. Molto conosciuto con lo pseudonimo Dr. Aesthetic Franco, è un self-made man ed è uno dei chirurghi che svolge più interventi di tutti in materia di liposcultura in Italia con i macchinari di ultima tecnologia e migliori al mondo. Opera su Bari, Napoli, Roma e Milano.

Il chirurgo dei vip Antonio Franco afferma: «C’è chi desidera migliorare il proprio aspetto fisico, chi vorrebbe modificare o correggere tratti somatici e infine, ma non per ultimo, chi decide di piacere prima a sé stesso e poi agli altri. Insomma i miei pazienti ricorrono ai trattamenti e alla chirurgia estetica, per migliorarsi e aumentare la propria fiducia in sé stessi».

La chirurgia estetica in estate è controindicata? Quali sono gli interventi meno indicati durante la calda stagione? Quali sono i pro e i contro, i possibili rischi e le complicazioni che possono intervenire? «Non tutti gli interventi di chirurgia estetica sono controindicati in estate – sottolinea il medico - anzi, al contrario di quanto potremmo immaginare è la stagione che più di altre tendiamo a scoprire il nostro corpo. Tra i pro c'è il potenziale miglioramento dell'aspetto fisico, mentale e ovviamente emotivo. Tra i contro invece non ci sono aspetti significativi se non quello della pazienza per la completa guarigione prima dell'esposizione ai raggi UV».

Numerose persone comuni vogliono imitare i personaggi pubblici che vengono idealizzati nella loro ideologia estetica e si presentano nei suoi studi con idee mirate e ben precise, spesso prendendo come esempio alcuni modelli presi da Instagram. Doctor Aesthetic Franco li educa, spiegando che alcuni interventi o ritocchi sono estremi e decontestualizzati dalla propria morfologia. Il medico dei vip ama il buon senso, l’armonia, l’eleganza e la naturalezza, ma non l’esagerazione.

Per quanto riguarda il futuro, il dr. Franco si augura di riuscire a essere un archetipo per tutti quei giovani che vorrebbero inseguire e realizzare i propri sogni senza mai fermarsi, superando schemi e sovrastrutture mentali imposti dalla società. Il suo monito è significativo e molto importante: «Moltissimi ragazzi della mia età hanno quasi paura a inseguire i propri sogni, dimenticando spesso che tutti partiamo da zero e tutto è possibile, basta solo volerlo».

Sito web: https://draestheticfranco.com/

Cellulare: +39 3492709412