Mediso riceve l'approvazione da parte della FDA per il software di elaborazione delle immagini di medicina nucleare InterView™

BUDAPEST, Ungheria, 22 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Mediso ha annunciato l'autorizzazione della Food and Drug Administration (FDA) per il software di elaborazione e refertazione delle immagini multimodali InterView™ FUSION e InterView™ XP (PET/SPECT/MRI/CT), specificamente adattate ai workflow della medicina nucleare e dell'imaging molecolare.

Il software InterView, indipendente dal fornitore, offre una soluzione completa per la visualizzazione, la post-elaborazione e la refertazione delle immagini, specificamente adattata al workflow di routine della medicina nucleare e dell'imaging molecolare. I workflow e gli strumenti specializzati interessano gli studi di medicina nucleare più comuni, tra cui ossa, cuore, sistema nervoso centrale, tiroide, paratiroidi, reni, fegato, apparato digerente e polmoni. Per tutte le procedure di medicina nucleare è disponibile una refertazione rapida e standardizzata. Il software migliora la qualità delle immagini SPECT con la ricostruzione iterativa e raggiunge la quantificazione assoluta con il motore di ricostruzione Tera-Tomo™ SPECT, rendendo possibile una dosimetria personalizzata, rapida e accurata. Inoltre, presenta una serie di moduli all'avanguardia per migliorare il lavoro di ricerca clinica e preclinica, come il rilevamento automatico delle lesioni, la segmentazione automatica e il denoising delle immagini. Il software InterView si integra perfettamente in qualsiasi sistema informatico ospedaliero, sia in esecuzione su una workstation stand-alone, sia su un server fisico o virtualizzato.

"Ricevere l'approvazione da parte della FDA per il nostro software di elaborazione delle immagini rappresenta il passo successivo per la commercializzazione dei nostri prodotti clinici negli Stati Uniti", ha dichiarato Istvan Bagamery, fondatore e CEO di Mediso. "Il software InterView™, insieme ai sistemi clinici AnyScane SPECT e SPECT/CT, rappresenta una soluzione completa per tutte le applicazioni di routine e ricerca nel campo della medicina nucleare e dimostra il nostro costante impegno nei confronti del mercato dell'imaging molecolare".

Mediso opera nel campo dell'imaging medico da oltre 30 anni ed è impegnata nello sviluppo, nella produzione, vendita e manutenzione di dispositivi di imaging stand-alone e multimodali. L'azienda offre soluzioni complete, dalla progettazione hardware al software di valutazione e quantificazione per la prestazione di cure ai pazienti in ambito clinico e per la ricerca preclinica.

Mediso detiene una posizione leader nel mercato della medicina nucleare clinica con oltre 1.500 sistemi adottati a livello mondiale. Oltre al sistema AnyScan TRIO SPECT/CT leader del settore, Mediso offre anche un sistema integrato con tripla modalità SPECT/PET/CT, ineguagliato nel settore.

I prodotti vengono venduti direttamente o attraverso una rete di distribuzione in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

