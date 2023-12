Michele Inzaghi, Il Sorriso Magnetico: il Bestseller su come raggiungere il successo con un sorriso perfetto

Milano, 05.12.2023 – Nella vita di ciascuno di noi, il primo impatto fa davvero la differenza. Ecco che, in questo contesto, avere un sorriso talmente bello e smagliante da “magnetizzare” l’attenzione dei propri interlocutori diventa fondamentale per migliorare le proprie relazioni sociali e professionali.

Per tutti coloro che non sono soddisfatti del proprio sorriso e sono alla ricerca di una soluzione davvero efficace per migliorare la qualità della propria vita, esce oggi il libro di Michele Inzaghi “IL SORRISO MAGNETICO”. Scopri come trasformare il tuo sorriso in una forza trainante per ottenere successo e migliorare la tua salute e le tue relazioni” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e di assoluto valore per avere un sorriso capace di rispecchiare appieno le proprie aspettative.

“Ho deciso di scrivere questo libro per sensibilizzare i miei lettori sul fatto che, migliorando il proprio sorriso, sia possibile migliorare anche molti aspetti della propria vita. Uno su tutti? Quello delle relazioni sociali e professionali” afferma Michele Inzaghi, autore del libro. “Al suo interno, vado quindi ad approfondire tutti gli aspetti che concorrono nel creare un sorriso armonico e gradevole, soffermandomi sulle principali problematiche ed analizzando le soluzioni più comuni”.

Secondo l’autore, spesso l'odontoiatria viene descritta come una branca medica "minore" e i trattamenti di odontoiatria estetica sono visti come semplici velleità per migliorare il proprio aspetto esteriore. In realtà, nel suo libro Michele Inzaghi spiega come un sorriso non curato abbia delle ricadute negative, sia in termini di salute generale che in termini di benessere psico-fisico, limitando in maniera importante la sfera emotiva e sociale.

“Il sorriso è l’arma più potente per aumentare la propria autostima e raggiungere il successo tanto in ambito professionale quanto in quello personale, migliorando le proprie relazioni e godendo di una vita più sana” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Intraprendendo azioni concrete volte a migliorare l’aspetto del proprio sorriso, il lettore vedrà migliorare la propria autostima, iniziando ad attrarre opportunità di successo e godendo di una migliore salute nel complesso. Tutte cose che sono certo ognuno di noi desidera per la propria vita”.

“Giacomo Bruno è un punto di riferimento per l'editoria del nostro Paese” conclude Michele Inzaghi, autore del libro. “Scegliendo di pubblicare il mio libro con Bruno Editore ho avuto l'opportunità di arrivare ad un grande numero di persone a cui spero di esser stato di aiuto”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/46viIot

Dott. Michele Inzaghi, nato a Milano nel 1981. Sposato con Cristina e padre di Alejandro e Martina. Laureato a pieni voti nel 2006 presso l'Università degli Studi di Milano. Grande appassionato di Odontoiatria Estetica e Digitale, consegue un Master nel 2017 presso l'Università dell'Insubria di Varese. È stato direttore del reparto di Odontoiatria dell'Ospedale Humanitas Mater Domini dal 2010 al 2017. Attualmente si occupa esclusivamente di Odontoiatria Estetica presso il suo studio privato sito in Settimo Milanese (MI). Sito web: www.studiomysmile.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it