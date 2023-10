Nota stampa: Piemonte, la proposta di Alessandro Stecco sulla sanità di prossimità

Torino, 9 ottobre 2023 - A conclusione dell'evento organizzato da Motore Sanità, intitolato 'Sanità di prossimità nelle aree interne: Situazione e prospettive - Focus On', tenutosi presso il Grattacielo della Regione Piemonte, il 6 ottobre scorso, il Presidente della IV Commissione Sanità, Alessandro Stecco, ha presentato la seguente proposta:

"Un organismo, un dipartimento, cabina di regia o un coordinamento simile a Dirmei, con cui abbiamo contrastato la pandemia, per affrontare la complessità e l'emergenza delle carenze nelle aree interne, che sia multidisciplinare e trasversale, anche con il supporto dell'IRES in grado di ottimizzare e razionalizzare le migliori pratiche tra diverse ASL e settori come i trasporti e le farmacie. L'obiettivo è fornire risposte locali alle comunità montane e alle aree meno servite. Occorre coinvolgere diverse competenze, tra cui la sanità, per garantire il futuro di queste regioni. Affrontando il problema in modo isolato per singoli settori, non otterremo mai uno sviluppo significativo.

Credo – prosegue Alessandro Stecco - che sia giunto il momento per le comunità montane, le aree interne e tutte le situazioni caratterizzate da carenze, di unire le risorse e sfruttare le possibilità offerte ad esempio dalle farmacie, la telemedicina e gli infermieri di comunità per fornire risposte e pianificare il futuro, evitando lo spopolamento di queste aree, tema emerso oggi al convegno ad esse dedicate dove sia il Presidente Cirio, con l'Assessore Icardi hanno espresso massima attenzione della Regione. In questa prospettiva, lancio questa proposta dopo averne parlato anche con il Presidente di Uncem Piemonte Colombero, in occasione dell'evento di Motore Sanità e intendo formalizzarla attraverso un atto di indirizzo che presenterò al Consiglio Regionale. Ritengo che questa iniziativa sia necessaria e dovrebbe coinvolgere diversi assessorati, spaziando in modo trasversale dalla montagna a varie competenze, compresa la sanità".

Ufficio stampa Motore Sanità

Laura Avalle - 320 098 1950

Liliana Carbone - 347 264 2114

comunicazione@motoresanita.it