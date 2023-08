“Nutrizione Sana: un’azienda fondata sulla maternità”

Milano, 30 Agosto 2023 - Nessuno più dei Biologi Nutrizionisti del team Nutrizione Sana sa quanto possa essere difficile per una donna libera professionista in questo settore farsi strada, creare e mantenere un parco clienti costante nel tempo. Essere mamma e libera professionista allo stesso tempo non è semplice ma nemmeno impossibile, soprattutto in Nutrizione Sana che ha fatto della maternità il suo punto di forza e il suo motivo di crescita.

Quello che per molte Aziende viene visto come un aspetto penalizzante e che viene vissuto da molte donne lavoratrici come un fattore limitante, per Nutrizione Sana è stato motivo di crescita e di evoluzione. D’altronde non c’è niente di più bello al mondo del dare la vita.

Era il 2018 quando dalla prima maternità della Dott.ssa Nicoletta Cecchetti nasce l’idea di coinvolgere una seconda Nutrizionista che fosse di supporto: così, un po' fortuitamente e con un pizzico di intuizione nasceva il progetto “Nutrizione Sana” fondato sulla collaborazione e sul supporto reciproco di un gruppo di Biologi Nutrizionisti. Le successive maternità, susseguitesi negli anni 2020-2022, hanno rappresentato per Nutrizione Sana l’opportunità di ampliare il Team formando nuovi Nutrizionisti all’interno di esso.

Dalla “casa-studio” della Dott.ssa Cecchetti, Nutrizione Sana si sposta nella sua prima sede ufficiale in Largo degli Obizzi, ad Albignasego. Nel giro di un paio di anni i Nutrizionisti diventano sei, dislocati su tre sedi: Albignasego, Vigonza, Monselice. Poi l’arrivo del covid, la necessità di spazi più grandi e l’esigenza di inserire nuovi Nutrizionisti nel team spinge Nutrizione Sana a cambiare la sua “dimora” principale: è così che la Prima sede ufficiale si sposta in Via Piemonte, 1/B ad Albignasego. La nuova sede vanta 3 studi, una sala d’attesa più ampia e accogliente e una segreteria dedicata, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 20 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Gli anni 2020-2021, proprio quelli che tutta l’Italia ricorda come “gli anni del covid”, sono stati per Nutrizione Sana gli anni della sua crescita esponenziale. Alle porte del 2022 i Nutrizionisti operanti nel team diventano 17 con due tirocinanti in formazione che sarebbero entrate a tutti gli effetti da lì a pochi mesi; le sedi diventano 7, con una in progetto per il 2022.

Ad oggi, Nutrizione Sana, un progetto nato per caso da una maternità, conta 19 Nutrizionisti e 8 sedi a Padova e provincia , e due a Treviso e provincia delle quali l’ultima aperta a Giugno 2023.

Il 2022 segna anche l’inizio di un nuovo progetto che affianca Nutrizione Sana: dall’unione di 4 psicologhe nasce Psicologia Sana.

Nutrizione Sana e Psicologia Sana vantano un team di Biologi Nutrizionisti e di Psicologhe competenti e specializzati in diversi ambiti: uno dei pilastri portanti di queste due realtà è sicuramente l’aggiornamento continuo nonché il confronto fra professionisti che diventa motivo di crescita personale, professionale e soprattutto uno stimolo a fare sempre di meglio e ad essere il più completi possibile.

La parola chiave di questi due team è “collaborazione”: il sostegno, il confronto, lo scambio di idee, il supporto reciproco sono le ruote motrici di questo fantastico progetto.

Ma perché scegliere Nutrizione Sana? Oltre alle già citate qualità che caratterizzano i professionisti del team, la ragione più importante è sicuramente l’attenzione al cliente. Presso Nutrizione Sana il cliente sa di poter contare su un team specializzato, sa di poter trovare accoglienza, sostegno, comprensione e soprattutto supporto per tutta la durata del percorso. Nutrizione Sana non vende prodotti, non promette miracoli con diete strampalate senza fondamento scientifico. I professionisti del team Nutrizione Sana hanno a cuore la salute dei propri clienti: il loro obiettivo primario è insegnare i principi di una dieta corretta ed equilibrata e di uno stile di vita sano oltre che quello di stilare un piano alimentare personalizzato, specifico per ogni esigenza e cucito su misura sul cliente, esattamente come fa un sarto con un vestito. Presso Nutrizione Sana il cliente può trovare una segreteria dedicata, professionisti attenti e competenti, ma soprattutto disponibili al confronto, un sito dedicato, un blog ricco di contenuti, ricette da sperimentare ed inserire nell’alimentazione quotidiana, servizi specifici quali la bioimpedenziometria, ovvero l’analisi di composizione corporea. Quest’ultima è uno strumento utile alla personalizzazione del percorso e all’ottimizzazione dei risultati: Nutrizione Sana dispone di un bioimpedenziometro in ognuna delle sue sedi. Il percorso nutrizionale deve essere, infatti, un percorso educativo ed estremamente personalizzato. Avvalersi di strumentazioni innovative quali il bioimpedenziometro Akern aiuta a costruire un percorso specifico per gli obiettivi di ciascun cliente.

I Biologi Nutrizionisti del team Nutrizione Sana sono specializzati in vari settori, dalla nutrizione clinica a quella pediatrica, dall’ambito oncologico alla nutrizione sportiva e così via. I protagonisti di questo team sono la Dott.ssa Nicoletta Cecchetti, la Dott.ssa Jessica Terranova, la Dott.ssa Giulia Morello, la Dott.ssa Francesca Ballin, il Dott. Federico Bruno, la Dott.ssa Doriana Magliocca, la Dott.ssa Irene Peretto, la Dott.ssa Anjumol Cancian, la Dott.ssa Anna Volpin, la Dott.ssa Valentina Mabilia, la Dott.ssa Valentina Pisanò, la Dott.ssa Enrica Rampazzo, la Dott.ssa Ambra Matteazzi, la Dott.ssa Marta Maerini, la Dott.ssa Eva Minazzato, la Dott.ssa Azzurra Nerpiti, la Dott.ssa Anna Peronato, la Dott.ssa Cristina Maritan e la dottoressa Chiara Brugnolaro. I Biologi Nutrizionisti che con il tempo sono stati introdotti nel team sono specializzati in campi della nutrizione complementari gli uni agli altri: questo ha contribuito ad arricchire l’Azienda di professionisti competenti in ambiti altamente specifici sia a livello sportivo che clinico.

Per conoscerli meglio e scoprire le loro specializzazioni è possibile visitare il sito internet www.nutrizionesana.it .

Grazie allo studio, alla dedizione e al continuo aggiornamento dei professionisti del team, oggi Nutrizione Sana è in grado di fornire un servizio di eccellenza ed è in grado di gestire, grazie alla sua caratteristica interoperabilità, casi clinicamente più complessi quali sportivi agonisti, blocchi metabolici, nutrizione pediatrica, nutrizione oncologica, ecc: questo è possibile proprio grazie al valore aggiunto che ogni membro del team ha apportato.

Nutrizione Sana vuol dire famiglia, accoglienza, comprensione, educazione, umanità, rispetto, professionalità, cortesia e competenza. Questo è ciò che ogni cliente si aspetta ed è ciò che troverà in Nutrizione Sana.

