Piramal Pharma Solutions introduce le capacità di biologia in vitro presso la sede di servizi per la ricerca di Ahmedabad

MUMBAI, India, 18 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Pharma Solutions (PPS) di Piramal Pharma Limited, un'azienda CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) leader nel settore, ha ufficialmente annunciato il lancio di una struttura di screening ad alta produttività di livello mondiale che potenzierà le attuali capacità di biologia in vitro presso la sede di servizi per la ricerca di farmaci ad Ahmedabad, in India. Questa nuova espansione è un'importante risorsa per le capacità di screening primario e secondario dei composti preparati presso lo stabilimento di Ahmedabad.

Con questa espansione, Piramal Pharma Solutions occupa una posizione unica per fornire ai clienti una serie integrata di capacità di ricerca e sfruttare un'ampia gamma di strumenti tecnologici per lo screening in vitro a sostegno del suo ampio portfolio di servizi di ricerca. L'obiettivo è quello di generare dati che forniscano un insieme di dati qualitativamente superiore per i clienti e di accrescere il valore dell'azienda come partner di outsourcing. I vantaggi di questo nuovo investimento saranno visibili in una migliore esperienza per i clienti dei servizi di ricerca di PPS. L'integrazione dei servizi chimici e biologici in un unico sito è in grado di garantire un'elevata efficienza del processo di ricerca. Per consentire questa espansione, PPS ha scelto di assumere personale esperto con una comprovata esperienza nei servizi di biologia, per completare le competenze tecniche e operative esistenti.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: "Grazie a questi servizi di biologia in vitro avanzati, il nostro team per la ricerca di farmaci sarà in grado di fornire ai clienti informazioni utili per prendere decisioni e sarà un partner ancora più influente nel processo di ricerca farmaceutica".

Il nuovo formato di screening ad alta produttività consente a PPS di valutare e analizzare raccolte di grandi dimensioni impiegando varie tecnologie della piattaforma di test, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, TR-FRET (Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer)/HTRF (Homogeneous Time-Resolved Fluorescence), polarizzazione a fluorescenza (FP), assorbanza, luminescenza/elettrochemiluminescenza (ECL), AlphaScreen, LanthaScreen, citometria di flusso e imaging ad alto contenuto. Queste piattaforme saranno applicabili a una varietà di target, come i recettori accoppiati a proteine G (GPCR) e le chinasi.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'azienda di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici (API) e forme farmaceutiche finite. Inoltre, offriamo servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, combinazioni anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici e potenti medicinali solidi per uso orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società partner di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.piramalpharmasolutions.com

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPPLHARMA | BSE: 543635), offre un ampio portfolio di prodotti e servizi differenziati attraverso una rete di 17 stabilimenti di sviluppo e produzione globale e una rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci complessi generici ospedalieri; e la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle aziende partner di PPL, Allergan India Private Limited è una joint venture con AbbVie Inc. ed è diventata un'azienda leader nel settore della terapia oftalmologica. Nell'ottobre del 2020, PPL ha ricevuto un investimento per la crescita strategica del 20% da parte del Carlyle Group.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.piramal.com/pharma

