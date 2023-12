Prodotti per l'incontinenza: Bibulo tra i punti di riferimento per la vendita online

Monza e Brianza, 29 dicembre 2023 – L'incontinenza è una problematica piuttosto diffusa, che può influire sulla sicurezza, sulla sfera psichica e sulla vita sociale e relazionale degli individui.

La perdita involontaria di urina negli adulti crea infatti un enorme disagio emotivo, aggravato dalla difficoltà di accettazione del fenomeno, nonché da una serie di carenze nella corretta distribuzione dei presidi da parte degli enti predisposti alla gestione dell'incontinenza sul territorio.

Allo stato attuale, infatti, i soggetti incontinenti devono confrontarsi con un disturbo ancora oggi non adeguatamente riconosciuto, talvolta da affrontare con un'erogazione spesso insufficiente di ausili assorbenti, qualche volta inadeguati alle specifiche necessità.

Ben consapevole dell’importanza che ricoprono questi ausili è invece Bibulo.it, il portale specializzato nei prodotti per incontinenza che permette di acquistare con discrezione una vasta gamma di presidi assorbenti direttamente online, con la possibilità di avvalersi di un servizio affidabile e altamente qualificato.

Bibulo.it: il punto di riferimento per chi soffre di incontinenza

Proprietà di "Allegro Leprotto Srl", Bibulo.it è lo store online specializzato nei prodotti per l'incontinenza, strutturato per trattare questa problematica con competenza e attenzione alle specifiche situazioni.

Punto di riferimento digitale per pazienti affetti da incontinenza e per i loro caregiver, il portale risponde efficacemente alle necessità di ogni singolo utente, offrendo un rapido accesso ai presidi assorbenti più adatti, con modalità distributive dinamiche e all'avanguardia.

Bibulo, in particolare, ha il merito di trattare il fenomeno in modo diversificato, considerando l'incontinenza non come una problematica che affligge soltanto i soggetti anziani o affetti da demenza, ma una condizione ricca di variabili che interessa anche individui più giovani. Individui di età variabile e con una vita sociale molto più attiva, che di conseguenza hanno esigenze molto diverse da chi si confronta con questo fenomeno in età avanzata o in concomitanza di una degenerazione cognitiva.

L'offerta di Bibulo.it tiene conto del grado di severità della patologia, dell'eterogeneità e delle fasce di età dei soggetti coinvolti, attraverso una vasta gamma di presidi diversi per taglie, marca e assorbenza. Sul portale sono presenti pannolini a mutandina con adesivi, così come pants o pull up, pannoloni a mutandina con adesivi, assorbenti sagomati e i classici pannolini rettangolari, oltre alletraverse in diverse dimensioni, indispensabili per un'adeguata protezione del letto.

Naturalmente, non manca anche una ricca proposta dermocosmetica, comprensiva di tutti quei prodotti per la pulizia e la cura della pelle specifici per i pazienti incontinenti. È il caso delle salviette detergenti, ideali per una detersione veloce delle parti, delle manopole umidificate, perfette per la pulizia dei pazienti allettati, ma anche dei detergenti, delle schiume pulenti senza acqua e delle creme lenitive e ricostituenti nonché all'ossido di zinco: lozionispecifiche per il trattamento delle irritazioni della pelle negli individui soggetti aincontinenza.

I servizi integrati di Bibulo.it

A valorizzare la proposta di Bibulo.it, una serie di servizi integrati atti ad assistere, a supportare e a tutelare i soggetti adulti affetti da ogni genere di incontinenza. Per far fronte indifferentemente alle domande dei meno esperti e alle esigenze di chi ogni giorno è costretto a interfacciarsi con questo genere di disturbi, il portale mette infatti a disposizione un servizio clienti altamente specializzato, che offre una affiancamento disponibile in modo continuativo via telefono, tramite email o su WhatsApp.

Acquistando ausili per incontinenza su Bibulo.it è possibile inoltre beneficiare dell'IVA agevolata al 4%, secondo quanto previsto dalla legge 104 del 5/2/1992: un aspetto che rende lo store digitale un importante punto di riferimento online per chi soffre di questa condizione e ha necessità di approvvigionarsi di ausili specifici per l'incontinenza con una certa regolarità.

A fare il resto, la possibilità di fruire di soluzioni di pagamento sicure e certificate–come PayPal (disponibile anche tramite rateizzazione dell'acquisto), bonifico, carta di credito o contanti alla consegna – e di una spedizione viene che effettuata con consegna discreta attraverso appositi imballi anonimi, che garantiscono la giusta riservatezza a ogni destinatario, preservandone adeguatamente le esigenze di privacy.

A tutto ciò si aggiunge un cashback, ossia la possibilità di accumulare importi da scontare negli ordini successivi.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://bibulo.it/

