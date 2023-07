PRODUCTLIFE GROUP ANNUNCIA L'INTENZIONE DI UNIRSI A PHARMA D&S GROUP, AMPLIANDO LA PROPRIA OFFERTA COMPLESSIVA DI SERVIZI E LA PROPRIA PRESENZA IN ITALIA

ProductLife Group giunge ad una tappa fondamentale nella sua crescita con l'acquisizione della società privata italiana Pharma D&S Group. Con questa alleanza strategica, PLG, fornitore globale di servizi di regulatory e compliance per l'industria lifescience, rafforza la sua capacità di fronteggiare il mercato italiano con i suoi servizi principali e si posiziona come leader globale del settore. Con oltre duecentocinquanta dipendenti, Pharma D&S Group rappresenta la struttura più numerosa di PLG ad oggi.

PARIGI, Francia e FIRENZE, Italia , 7 giugno 2023 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), fornitore globale e specializzato di servizi di regulatory, vigilance e quality services per le aziende farmaceutiche, biotech e Medtech, annuncia l'intenzione di unirsi con Pharma D&S Group, il principale operatore italiano del settore.

Fondato nel 2001 da Riccardo Ballerini, il Gruppo Pharma D&S Group cresce nel 2003 con l'arrivo del socio Lino Fabrizi. Viene rafforzata la sua offerta in ambito Regulatory Affairs, Product Quality e Process Compliance, Farmacovigilanza e attività di Clinical Operations. Nel 2004, il Gruppo fonda Pharma Education Center (PEC), un provider di formazione per il settore Lifescience. Nel 2005, ai due soci si unisce Marco Conti per fondare C&P Engineering una società di consulenza che fornisce servizi di alta specializzazione in ambito process engineering, qualification e computer system validation per il settore farmaceutico.

Questo nuovo accord rappresenta un passo fondamentale nella crescita di PLG, che si presenta come un'azienda di oltre milleduecento dipendenti con una presenza forte e qualificata in tutto il mondo. Secondo Xavier Duburcq, CEO di PLG, "Pharma D&S Group è un leader rinomato sul mercato italiano, con una lunga tradizione di qualità e competenza. Le sinergie tra le nostre due aziende sono elevate e i nostri valori e le nostre culture aziendali hanno molto in comune, grazie allo spirito imprenditoriale sia di PLG che di Pharma D&S Group."

"Vent'anni dopo aver fondato Pharma D&S, sono convinto che unirsi a PLG Group sia il futuro della nostra società", afferma Riccardo Ballerini Fondatore e Legale Rappresentante di Pharma D&S. "La fusione con PLG fornisce ai nostri clienti e all'industria lifescience l'accesso ad una struttura globale e a una serie di capacità più solide in tutte le nostre aree di attività".

Lino Fabrizi, COO di Pharma D&S, aggiunge: "Questa alleanza strategica offrirà una buona opportunità al nostro team di espandere le proprie competenze e darà al nostro business un forte supporto per agevolare una crescita sostenibile. Siamo fermamente convinti che le nostre due organizzazioni condividano lo stesso DNA, il che si tradurrà in una maggiore qualità del servizio offerto ai nostri clienti."

Per Marco Conti, Fondatore e CEO di C&P Engineering, "Far parte di PLG rappresenta un'opportunità di fornire la nostra esperienza di quality design e qualification expertise su misura, ad una gamma più ampia di clienti in tutta Europa, ampliando l'offerta e sfruttando la forte rete di cui già PLG dispone."

La missione di ProductLife Group è quella di migliorare la salute umana, fornendo servizi di regulatory e compliance per un uso sicuro ed efficace dei farmaci e dei dispositive medici. PLG supporta i clienti durante l'intero ciclo di vita del prodotto, combinando l'esperienza locale con la presenza globale in 150 Paesi. Fornisce servizi di consulenza e outsourcing nelle aree di drug development, regulatory affairs, quality management e compliance, vigilance e medical information, sia per i prodotti consolidati che per i prodotti diagnostici e terapeutici innovativi. Con l'obiettivo di migliorare continuamente il valore fornito alle persone e ai clienti, PLG è impegnata in partnership a lungo termine, innovazione, flessibilità ed efficienza dei costi.

La missione di Pharma D&S Group è fornire alle aziende farmaceutiche e del settore lifescience tutti i servizi specializzati di cui hanno più bisogno.Pharma D&S Group offre ai propri clienti un supporto affidabile, efficiente e personalizzato durante tutti i processi che riguardano il ciclo di vita dei loro prodotti, dallo sviluppo alla post-commercializzazione, dal process engineering alla progettazione, costruzione e qualificazione degli impianti.Sviluppate grazie a un'ampia gamma di competenze multidisciplinari, le soluzioni di Pharma D&S Group sono personalizzabili e flessibili per aiutare i clienti a superare le complesse sfide di un business in continua evoluzione.Pharma D&S Group è composto da tre società: Pharmaceutical Development and Services, C&P Engineering e PEC - Pharma Education Center.

