Prof. Franzini (Sioot): “L’ozono protegge le piante e aiuta a conservare frutta e verdura, riducendo l’uso di pesticidi

La Società scientifica ossigeno ozono terapia evidenzia i benefici dell’uso della sostanza in agricoltura e nel settore alimentare

Bergamo, 13/12/2023- Le proprietà igienizzanti, fungicide e battericide dell’ozono sono ormai riconosciute a livello internazionale e cresce, anche in ambito agricolo e alimentare, il suo impiego per garantire una migliore qualità e sicurezza dei prodotti grazie al minore uso di pesticidi. In campo agricolo, in particolare, i benefici sono notevoli e molteplici. “L’ozono in agricoltura può essere impiegato in tre forme: acqua ozonizzata, aria ozonizzata, olio vegetale Biozon” spiega Marianno Franzini, presidente internazionale della Società scientifica ossigeno ozono terapia (Sioot), a cui aderiscono oltre 4.000 medici italiani. “Con Biozon - prosegue - si possono irrigare le colture, in serra e all’aperto, eliminando tutti gli agenti infettivi che possono danneggiarle, trovando così una soluzione efficace per contrastare, riducendo l’uso di pesticidi, alcune malattie che ciclicamente tendono a colpirle”.

Anche guardando alla cura delle foglie, sono da sottolineare gli effetti benefici dell’olio vegetale Biozon Multiossigen, che al contrario dell’acqua non scivola ma resta a contatto con la loro superficie aiutandole a superare eventuali condizioni sfavorevoli (per esempio, luce eccessiva o insufficiente o sbalzi di temperatura) e stimolando lo svolgimento della fotosintesi clorofilliana.

Va detto che l’acqua ozonizzata può anche avere impiego casalingo per lavare frutta e verdura, eliminando eventuali residui di pesticidi, ammoniaca e altre sostanze potenzialmente tossiche che potrebbero essere presenti sulle colture.

Ma i benefici per il mantenimento dei prodotti non sono finiti. L’aria ozonizzata Multiossigen, immessa all’interno delle celle di stoccaggio consente una migliore e più sicura conservazione della frutta attraverso il controllo degli agenti patogeni e della materia organica che tende alla marcescenza. Così facendo, inoltre, è anche possibile ritardare in modo naturale la maturazione dei frutti, con effetti positivi su colore, consistenza e peso.

Contatti: https://www.ossigenoozono.it/It/Home