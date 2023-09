Relu® raggiunge gli standard di qualità medica con la certificazione ISO13485

LEUVEN, Belgio, 12 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Relu, fornitore di software OEM nel settore dentale, ha ottenuto la certificazione ISO13485 dall'organismo notificato dell'UE Kiwa Dare. Si tratta dello standard di qualità globale per le aziende produttrici di dispositivi medici.

Relu fornisce IA di livello aziendale per l'automazione del flusso di lavoro nel software di trattamento dentale. Relu collabora strettamente con le principali aziende di software dentale per rendere il loro software più valido e facile da usare grazie all'IA. La certificazione ISO13485 aumenterà ulteriormente la qualità del prodotto di Relu, oltre a ridurre il lavoro di regolamentazione dei suoi partner quando integrano l'IA nel loro software per dispositivi medici. Relu compie questo passo per portare una migliore innovazione dell'IA sia al dentista che al paziente.

"Questa certificazione dimostra il nostro impegno nei confronti degli standard normativi e di qualità internazionali. Relu vuole costruire un'intelligenza artificiale di cui le persone possano fidarsi", afferma Holger Willems, cofondatore e CEO di Relu.

"Abbiamo ottenuto ISO13485, che dimostra il nostro impegno per la qualità e la sicurezza. Questa certificazione rassicura i nostri partner globali sulla nostra dedizione a soluzioni innovative di IA per l'implantologia e l'ortodonzia. È un chiaro segno di fiducia per tutte le parti coinvolte", afferma Bindu Saran, direttore di Relu ed ex responsabile globale della tecnologia ortodontica del Straumann Group.

Fondata nel 2019, Relu è cresciuta fino a formare un team di 15 persone con la visione di rendere i trattamenti dentali più sicuri, più veloci e migliori grazie all'IA. Collabora con le più grandi aziende del settore odontoiatrico per incorporare il plug-in IA di Relu nei principali software per i trattamenti dentali. Recentemente ha ricevuto investimenti da veterani del settore come Dental Innovation Alliance. Relu ha sede a Lovanio, in Belgio. Per saperne di più, visitate www.relu.eu.

ISO 13485:2016 è uno standard internazionale richiesto per la vendita di dispositivi medici in molti paesi. Specifica i requisiti di un sistema di gestione della qualità medica. Consultate lo standard su www.iso.org/standard/59752.html

