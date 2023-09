Ritrovare la serenità grazie a una casa più accessibile

Susegana (TV) 8 settembre 2023 – Casa è sinonimo di comfort, un rifugio dove sentirsi accolti e dove vivere serenamente. Per coloro che affrontano quotidianamente sfide legate alla mobilità, questa percezione potrebbe attenuarsi. Tuttavia c’è una soluzione per tornare a vivere in piena spensieratezza la propria casa: renderla più accessibile eliminando le barriere architettoniche che la caratterizzano.

Meno ostacoli in casa con Minetto Montascale

Dalla volontà di progettare soluzioni che permettano alle persone con difficoltà motoria di ritrovare la propria tranquillità nasce Minetto Montascale, con sede a Susegana, che da oltre dieci anni ha messo il benessere della persona al centro del suo progetto aziendale. Dinamica e intraprendente, l’azienda trevigiana è punto di riferimento nel settore dei montascale e delle piattaforme elevatrici. Questi dispositivi garantiscono l’abbattimento delle barriere architettoniche e restituiscono così la gioia di muoversi con autonomia e facilità in casa, consentendo di riconquistare l’indipendenza.

Iscritta all’Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori, Minetto Montascale è impegnata quotidianamente in attività di ricerca e sviluppo per rispondere alle esigenze del cliente in modo puntuale proponendo soluzioni innovative, professionali e sicure. Dalla consulenza iniziale all’assistenza successiva all’installazione, l’azienda affianca il cliente in ogni momento per garantire sempre il massimo comfort durante l’utilizzo e rendere concreta la sua mission aziendale.

Diverse soluzioni, un’unica missione

La gamma offerta da Minetto Montascale è progettata per rendere accessibile ogni ambiente. L’azienda propone infatti montascale a poltroncina, servoscale a pedana e piattaforme elevatrici che possono essere installate sia in abitazioni sia in negozi o strutture ricettive, adatte ad uso interno ed esterno. Nascono così soluzioni su misura, progettate a seconda dello spazio a disposizione e dello stile dell’edificio.

Anche l’estetica vuole la sua parte: ogni prodotto Minetto viene personalizzato con il colore richiesto dal cliente in modo da integrarsi in completa armonia con il contesto in cui viene installato.

Sostenitori dell'indipendenza e del benessere

Qualunque spazio può essere reso agibile e accessibile, così come ogni persona ha diritto di sentirsi a proprio agio ovunque. Minetto Montascale vuole farsi portavoce di questo pensiero, supportando attivamente anche associazioni sportive che si impegnano a dimostrare come un modo di muoversi e vivere con serenità la propria vita è possibile per tutti con il giusto ed adeguato supporto.

Minetto Montascale

Via Foresto Vecchia, n 18,

31058 Susegana TV

Tel. 0438 167 6250

info@minettomontascale.it