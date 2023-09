ScreenPoint Medical mostra l'impulso globale per l'IA mammaria Transpara(R) a EUSOBI

L'intelligenza artificiale mammaria più convalidata clinicamente è stata presentata in 4 importanti studi Peer-reviewed negli ultimi 6 mesi, con un flusso di lavoro migliore per aumentare la capacità di Screening per radiologi e donne.

VALENCIA, Spagna, 28 settembre 2023 /PRNewswire/ -- ScreenPoint Medical sta mostrando lo slancio globale di Transpara, il software di intelligenza artificiale (AI) per il seno leader nel mondo, qui alla Riunione Scientifica Annuale della Società Europea di Imaging del Seno (EUSOBI), dal 28 al 30 settembre 2023 (Stand M02).

Il valore clinico ed operativo di Transpara nel migliorare il processo di screening mammografico è stato documentato in diverse pubblicazioni di alto livello, tra cui Lancet Oncology, Giornale di Oncologia Clinica e Radiologia Europea.

In testa alle pubblicazioni ci sono i risultati preliminari del primo studio controllato randomizzato sull'IA del seno: lo studio Mammography Screening with AI (MASAI), pubblicato quest'estate su Lancet Oncology. Questo studio ha analizzato l'uso dell'IA nello screening del cancro al seno per indirizzare il 90% dei casi alla lettura singola ed i risultati sono stati sorprendenti: il flusso di lavoro assistito da Transpara ha incrementato la rilevazione del cancro (20%), riducendo in modo sicuro il carico di lavoro della lettura del 44%, senza alcun cambiamento nel tasso di richiamo o di arbitrato. Transpara viene già utilizzato in regioni di tre Paesi europei per sostituire in modo sicuro il secondo lettore nelle mammografie di screening a basso rischio, per offrire alle donne un'assistenza più tempestiva; le indagini in corso continuano ad affermare il valore di Transpara in questi contesti.

MASAI si concentra sui miglioramenti del flusso di lavoro per affrontare una carenza di capacità di radiologia globale. Dato che i progressi tecnologici offrono vari modi alla radiologia per supportare la diagnosi e la selezione del trattamento, il lavoro dei radiologi sta diventando sempre più importante. La ricerca che utilizza Transpara per migliorare il flusso di lavoro non si limita al volume di lettura. Il miglioramento della cura del seno per le donne include un'efficace stratificazione del rischio; due articoli che studiano Transpara e che sono stati pubblicati quest'anno hanno dimostrato che una valutazione del rischio sicura ed efficace può non richiedere un processo di raccolta dati manuale ad alta intensità di lavoro.

All'inizio di quest'anno, i ricercatori della Mayo Clinic (Rochester, MN) e dell'Università della California, San Francisco, hanno confermato che l'accoppiamento tra l'imaging dell'intelligenza artificiale (AI) e gli algoritmi di densità volumetrica del seno può aiutare a prevedere il rischio a lungo termine di cancro al seno, in particolare della malattia invasiva. Lo studio, "Impatto del sistema di intelligenza artificiale e densità volumetrica sulla previsione del rischio di intervallo, rilevazione con schermo e tumore al seno avanzato ", è stato pubblicato sul Giornale di oncologia clinica. I risultati hanno dimostrato che il punteggio Transpara migliora la previsione del rischio a lungo termine quando viene combinato con i fattori di rischio clinici, tra cui la densità del seno per i tumori invasivi complessivi, quelli rilevati dallo screening, quelli avanzati e quelli non avanzati.

Inoltre, l'utilità di Transpara nella valutazione del rischio efficace ed efficiente basata sul programma di screening è stata valutata e pubblicata come " Valutazione del rischio di cancro al seno combinando l'intelligenza artificiale per il rilevamento delle lesioni e la struttura mammografica". Lauritzen, et al. sono stati in grado di dimostrare che la combinazione del rilevamento basato su Transpara, densità volumetrica e analisi quantitativa della texture si combina per fornire una migliore previsione del rischio rispetto ai tradizionali modelli di rischio che richiedono molto lavoro e molti dati. Inoltre, l'ulteriore imaging offerto alle donne con il più alto rischio di Transpara ha raddoppiato la diagnosi precoce del cancro (individuazione del cancro in intervallo prima delle visite successive) rispetto ai modelli tradizionali.

Uno dei fattori di rischio più forti per le donne rimane la densità del seno. Questo fattore ha spinto a livello globale a caratterizzare e comunicare meglio la densità. Transpara attenua alcuni dei rischi di rilevamento associati alla densità. Per riepilogare: nel primo trimestre dell'anno, lo studio, "intelligenza artificiale nella mammografia in Norvegia: un'analisi retrospettiva di un campione arricchito di cancro comprendente 1254 casi di tumoreal seno" pubblicato in Radiologia europea, i ricercatori hanno dimostrato il valore di Transpara nel supportare la diagnosi precoce nelle donne con mammelle dense, aumentando la sensibilità dal 63% all'81%. L'alta percentuale di tumori con un punteggio Transpara di 10 indica le prestazioni promettenti di Transpara, in particolare per le donne con mammelle dense. I risultati su mammografie precedenti con un punteggio Transpara di 10 illustrano il potenziale di diagnosi precoce dei tumori al seno utilizzando l'intelligenza artificiale nella lettura dello schermo.

"Al raggiungimento di quasi 5 milioni di mammografie analizzate, siamo molto orgogliosi che Transpara continui a dimostrare il suo valore per i fornitori di servizi sanitari al seno e per le donne, quando viene valutato in modo rigoroso. Questi studi hanno confermato le prestazioni di Transpara nell'aiutare i radiologi a rilevare il cancro in anticipo e a ridurre in sicurezza il carico di lavoro", ha dichiarato Mark Koeniguer, CEO di ScreenPoint Medical.

Informazioni su ScreenPoint Medical

ScreenPoint Medical traduce la ricerca d'avanguardia sull'apprendimento automatico in una tecnologia accessibile ai radiologi per migliorare il flusso di lavoro dello screening, la sicurezza decisionale e la valutazione del rischio di cancro al seno. Transpara gode della fiducia dei radiologi di tutto il mondo, perché è stato sviluppato da esperti nell'apprendimento automatico e nell'analisi delle immagini e aggiornato con il feedback degli utenti di imaging mammario di fama mondiale.

