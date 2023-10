Sooma lancia il sistema per la stimolazione cerebrale monitorata da medico a distanza

Il più recente sistema di Sooma rende la neurostimolazione per la depressione accessibile, conveniente e disponibile per l'uso domestico.

HELSINKI, 26 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Sooma Medical, azienda leader nella neuromodulazione non invasiva, annuncia il lancio del nuovo sistema per il trattamento remoto della depressione, Sooma Duo. Composto da un dispositivo medico, da una piattaforma di gestione del trattamento e da un'applicazione per il paziente, il sistema porta il monitoraggio remoto e l'assistenza al paziente alla neuromodulazione, consentendo trattamenti per la depressione senza farmaci ai pazienti che non possono accedere ai tradizionali servizi ospedalieri, promuovendo così la parità di accesso al trattamento per tutti.

I punti salienti principali includono:

Secondo l'OMS*, la depressione è il problema mentale più comune tra la popolazione generale e colpisce oltre 300 milioni di persone a livello globale. Inoltre, si stima che il 50% dei pazienti affetti da depressione non riceverà un trattamento adeguato. Il nuovo sistema rivoluzionario di Sooma è progettato per ampliare l'accesso al trattamento della depressione, dando ai medici un'opzione terapeutica che non richieda l'uso di farmaci che i pazienti possono somministrarsi autonomamente e in sicurezza nelle proprie case. Ciò consente di prescrivere trattamenti di neuromodulazione in modo simile agli antidepressivi tradizionali, rendendoli più accessibili ed economici.

"La depressione è la principale causa di disabilità nella società moderna. Tuttavia i pazienti spesso non hanno accesso tempestivo a un trattamento efficace", afferma Tuomas Neuvonen, amministratore delegato di Sooma. "Il Duo rappresenta un progresso significativo nel rendere il trattamento della depressione più accessibile, dando agli operatori sanitari uno strumento versatile per combattere questa epidemia".

Sooma Duo si basa sulla stimolazione transcranica con correnti dirette (tDCS), un trattamento riconosciuto ed efficace contro la depressione. A differenza di altre terapie di neuromodulazione per questa patologia, che richiedono a un operatore sanitario di trattare i pazienti singolarmente con un dispositivo in clinica, Sooma Duo offre ai medici la possibilità di gestire molti pazienti contemporaneamente, monitorando al contempo i benefici e la conformità del trattamento da remoto.

Sooma Duo è certificato MDR e ora disponibile per i medici di tutta Europa, con altri mercati in arrivo.

Sooma Medical è un'azienda leader nel settore dei dispositivi medici specializzata in neuromodulazione non invasiva. I dispositivi di Sooma sono stati convalidati attraverso studi clinici e hanno curato oltre 17.000 pazienti. www.soomamedical.com/

