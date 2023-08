SPARK™ CLEAR ALIGNERS annuncia i principali aggiornamenti clinici e DOCTOR-DRIVEN INNOVATIONS nella versione 14

- La tecnologia onnicomprensiva e i miglioramenti clinici continuano a supportare il trattamento dei pazienti ortodontici -

BREA, California, 8 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Ormco Corporation annuncia l'atteso lancio di Spark Clear Aligner 14. La Release 14 porta avanti la filosofia di Spark: dare agli ortodontisti il controllo e la flessibilità. La Spark Aligner System è già una piattaforma aperta che accetta scansioni da tutti i principali scanner intraorali. Ora, con la versione 14, i medici avranno ancora maggiore flessibilità con l'introduzione dell'integrazione Spark Approver Web e Dexis™ IOS senza interruzioni, oltre a interessantissimi aggiornamenti clinici e di flusso di lavoro.

"Spark Approver Web è più comodo da usare, con un risparmio di tempo per gli ortodontisti, offrendo flessibilità di accesso ai casi in qualsiasi momento, sia in ufficio che a casa", ha dichiarato Eric Conley, Presidente di Ormco. "Questo include l'accesso basato sul web alle funzionalità desktop più utilizzate di Spark Approver. Inoltre, l'integrazione di DEXIS IOS ottimizza la piattaforma aperta di Spark creando un flusso di lavoro continuo, dalla scansione alla spedizione".

Gli aggiornamenti della Release 14 (R14) includono:

"Spark Approver supporta un flusso di lavoro più efficiente, con esportazioni ScanFlow con un clic, formato di file aperti e altro ancora. Il risultato è un aumento delle capacità, delle prestazioni e della produttività in ogni fase del percorso", ha dichiarato la Dott.ssa Alyssa Carter. "DEXIS IOS Solutions semplifica la scansione intraorale in ogni fase, fino a integrare senza problemi scansione, pianificazione, produzione e trattamento. L'efficienza, l'accuratezza e la flessibilità ottimizzati nella pianificazione del trattamento sono un vero e proprio punto di svolta per la mia pratica".

Ormco ha inoltre recentemente lanciato nuovi aggiornamenti clinici e funzionalità di esperienza per l'utente, tra cui:

Aggiornamenti clinici per il massimo controllo e flessibilità nella pianificazione del trattamento

Miglioramento del flusso di lavoro migliorato

Per ulteriori informazioni su Spark Release 14 e altri recenti miglioramenti, visitare il sito web https://info.ormco.com/it/spark-r14-release-it o contattare il proprio rappresentante commerciale.

Informazioni su ™ Clear Aligner System SparkGli Aligner Spark™sono prodotti da Ormco, leader globale nei prodotti ortodontici innovativi, con 60 anni di esperienza, ricerca e sviluppo e elevati standard di produzione. Ormco ha aiutato i medici a curare oltre 20 milioni di pazienti in più di 140 Paesi. Il software Spark Approver è progettato per offrire ai medici maggiore controllo e flessibilità, mentre la tecnologia avanzata di allineamento e Spark il materiale TruGEN™ forniscono una ritenzione della forza più sostenuta e un migliore contatto superficiale col dente. Lo Spark Aligner è anche progettato per essere più chiaro e confortevole, e si macchia meno rispetto al marchio leader di allineatori, motivo per cui il 100% dei pazienti intervistati di recente ha dichiarato che consiglierebbeSpark Aligners ad un amico.*

Per ulteriori informazioni su Spark Aligners, visitare https://ormco.com/en-us/spark.

Informazioni su OrmcoEnvista è una famiglia globale di oltre 30 marchi dentali affidabili, tra cui Nobel Biocare, Ormco, DEXIS e Kerr, uniti da uno scopo condiviso: collaborare con professionisti per migliorare la vita. Ormco, con sede a Brea, California, è leader globale e innovatore di prodotti e soluzioni ortodontiche che contribuisce a migliorare la vita dei suoi clienti e dei loro pazienti. Da 60 anni Ormco collabora con la comunità ortodontica per contribuire alla creazione di oltre 20 milioni di sorrisi in oltre 140 paesi. I prodotti di spicco spaziano dalle staffe gemellate (Symetri™ Clear, Titanium Orthos™ e Mini Diamond™) alle innovative apparecchiature autoleganti col sistema Damon™ (tra cui il sistema Damon Ultima™ e Damon™ Clear2). Lo Spark™ Clear Aligner System è progettato per soddisfare le esigenze dell'ortodontista col materiale TruGEN™ e il software Approver. Advanced Smile Design™ Insignia™ di Ormco fornisce una soluzione di bonding indiretto personalizzato all-inclusive, per la massima efficienza attraverso la personalizzazione. Dal servizio personalizzato ai programmi di formazione professionale e il supporto al marketing, Ormco si impegna ad aiutare gli ortodontisti a raggiungere i propri obiettivi di gestione clinica e pratica. Connettiti su Facebook a www.facebook.com/myormco e LinkedIn a www.linkedin.com/company/ormco.

* Dati archiviati da Ormco** Le opinioni espresse sono quelle della Dott.ssa Alyssa Carter, in qualità di consulente retribuito di Ormco. Ormco è un produttore di dispositivi medici e non fornisce consulenze mediche. I medici devono avvalersi del proprio giudizio professionale per il trattamento dei loro pazienti. I risultati individuali dei pazienti possono variare.

