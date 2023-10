Tumore al seno: negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia torna il PINKTOBER. Un mese di esibizioni live tutte al femminile a supporto della LILT

I tre cafe italiani devolveranno parte del ricavato delle vendite di una capsule collection con i simboli della ricerca a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Firenze, Roma, Venezia - 10 ottobre, 2023 – Il mese di ottobre è rosa per Hard Rock Cafe che, attraverso l’ Hard Rock Heals Foundation®, sostiene ogni anno il PINKTOBER la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi internazionale per la ricerca sul tumore al seno, con iniziative ed eventi in tutti i cafe, gli hotel e i casinò della catena. Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia promuoveranno per tutto il mese di ottobre un programma di musica live tutto in rosa e una speciale linea di merchandise a favore della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

“Hard Rock sostiene con orgoglio in tutto il mondo la 24ma edizione di Pinktober, una campagna a sostegno delle associazioni e delle organizzazioni che fanno prevenzione e lottano contro il cancro al seno aiutando i pazienti in cura e quelli che ce l’hanno fatta”. Dichiara Jim Allen, presidente di Hard Rock International.

“Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia supportano ogni anno con entusiasmo la campagna di Pinktober e siamo fieri di poter contribuire con le nostre iniziative a finanziare il mondo della ricerca e le persone che lottano contro il cancro al seno, ma soprattutto di veicolare messaggi di prevenzione e sensibilizzazione - commenta Stefano Pandin, VP Operation UK & Europe Hard Rock Cafe International - I nostri motti ‘Love All, Serve All’ e ‘Take Time To Be Kind’ testimoniano il nostro impegno nel sociale, e siamo onorati di poterli realizzare sul territorio italiano grazie alla partnership con una realtà come la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori”.

Il merchandise PINKTOBER

Nei rock shop dei cafe di Firenze, Roma e Venezia sarà disponibile per tutto il mese di ottobre una linea di merchandise dal design unico e ricercato che include delle t-shirt, borracce e spille a tema PINKTOBER: i protagonisti della capsule collection sono una farfalla stilizzata, simbolo di metamorfosi e rinascita, e il pink ribbon, riconosciuto universalmente come segno della lotta contro il tumore al seno. Parte del ricavato delle vendite dei capi d’abbigliamento e degli accessori verrà devoluto alla LILT, realtà di primo piano nella prevenzione, educazione e ricerca contro i tumori. La capsule collection è disponibile negli store dei cafe e sul Rock Shops® online.

Un programma di live music tutto in rosa

Nel mese di PINKTOBER non può mancare la musica e i tre cafe italiani la propongono tutta in rosa. L’Hard Rock Cafe di Firenze nella serata di venerdì 6 ottobre ospita l’esibizione degli Energy Star Band, live show dinamico con cambi di costume e cover di musica rock e dance; il 13 ottobre è il turno delle Celebrity Stars live band di talentuosi musicisti e cantanti trasformiste che vestono i panni e ripercorrono le hit delle icone femminili della musica pop; venerdì 20 ottobre tornano sul palco del cafe fiorentino gli 80voglia una cover band dei mitici e sbrilluccianti anni '80 e per finire il 27 ottobre si esibiranno i Back To The 90’s Boys, gruppo musicale nato per omaggiare la musica degli anni 90 in ogni sua forma. Il cafe di Via Veneto a Roma dedica ogni giovedì sera del mese a cantanti e dj femminili, si parte il 5 ottobre con il nuovissimo progetto BEYONTOP dedicato alla dea dell'RnB, Beyoncé, il 12 sarà il turno della dj romana AleRoss, il 19 si esibiranno i Passo Carrabile, la prima e unica Live Show Tribute Band di Raffaella Carrà e infine, giovedì 26, Emma Re canterà accompagnata dal piano in una serata dedicata alle voci femminili più significative della musica pop. Anche l’Hard Rock Cafe di Venezia propone un mese di live music in rosa ospitando delle voci femminili locali il 5 ottobre con i Supernova Duo, una formazione acustica guidata dalla voce di Ani Disha sull'onda dei brani pop e rock più famosi di sempre; il 12 ottobre torna la DJ Night con DJ La Gasta (Eleonora Gastaldello), il 19 è il turno della voce e dell’anima folk e soul di Dani De Zan e il 26 ottobre chiudono le serate di live music in rosa i Magicicada.

Hard Rock Cafe Roma – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/

Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome

Hard Rock Cafe Venezia – https://www.hardrockcafe.com/location/venice/it/

Facebook: @hrcvenezia – Instagram: @hardrockcafevenice

Hard Rock Cafe Firenze – https://www.hardrockcafe.com/location/florence/it/

Facebook: @hardrockcafefirenze – Instagram: @hrcfirenze

Hard Rock Heals Foundation®

Hard Rock Heals Foundation è un’organizzazione filantropica a marchio registrato 501(c)(3) che supervisiona e coordina tutte le attività filantropiche di Hard Rock International. La musica è energia, mescola emozioni, ispira, connette e riordina. Fin dalla nascita nel marchio, nel 1971, Hard Rock International ha sempre lavorato per evocare la forza e il potere della musica nelle persone e migliorare con essa la qualità della vita, stringendo partnership con artisti emergenti, o già affermati, a sostegno di impegni filantropici in tutto il mondo. Hard Rock Heals Foundation lavora per garantire sostegno e assistenza alle persone che desiderano migliorare la propria vita con la forza della musica.

Hard Rock International:

Con 290 sedi in più di 70 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 87.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Hard Rock Hotel è risultata per due anni consecutivi la catena alberghiera, tra gli Upper Upscale Hotel, con il più alto indice di gradimento da parte degli ospiti, secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power, e per quattro anni di fila si è posizionato tra i top brand di questa categoria. HRI è la prima società di gioco privata degli Stati Uniti riconosciuta, per tre anni consecutivi, da Deloitte Private e The Wall Street Journal per la miglior gestione. Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell'industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell'intrattenimento. Nel 2022 Hard Rock è stato nominato Land-Based Operator ai Global Gaming Awards per il secondo anno consecutive in quattro anni. Nel 2021, Hard Rock Hotel & Casino è risultata al primo posto nell’indagine annuale “Casino Gaming Executive Satisfaction” condotta da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group, per sei degli ultimi sette anni. Hard Rock International detiene attualmente la tripla B dalle principali agenzie di rating S&P Global Ratings e Fitch Ratings.

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è un Ente Pubblico su base associativa con sede a Roma, vigilato dal Ministero della Salute, articolato in 106 Associazioni Provinciali. Opera senza fini di lucro e il suo principale compito istituzionale è diffondere la cultura della prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita. I punti di forza della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sono rappresentati dai circa 400 ambulatori dislocati su tutto il territorio nazionale e dagli oltre 20.000 volontari al servizio della comunità. Le 106 Associazioni Provinciali LILT, pur essendo organismi autonomi, perseguono le suddette finalità operando nel quadro degli atti di indirizzo ed avvisi emanati dalla Sede Centrale LILT.

Italian PR Hard Rock Cafe - Adnkronos Comunicazione Nord Est

Roberta Stumpo, roberta.stumpo@adnkronos.com;

mob +39 3291134706; ph. +39.049.8774403

nordest.adnkronos.com

www.adnkronos.com