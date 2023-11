U-Earth lancia Rebirth e Resurrection, il trattamento pelle biomimetico unico nel suo genere

Milano, 23 Novembre 2023. Dopo più di due anni di costanti ricerche scientifiche in collaborazione con un team di genetisti, U-Earth, azienda biotech leader nel fornire soluzioni all'avanguardia nature based per la purificazione dell'aria e l'hyper health, ha annunciato il lancio di un’innovativa linea per la cura della pelle, composta da Rebirth, trattamento giorno, e Resurrection, progettata per la notte.

Il mercato della skincare e le esigenze delle persone

L’offerta di prodotti rivolti alla cura della pelle (skincare) si è notevolmente evoluta negli ultimi anni, creando una sorta di confusione di fondo che può essere mitigata solamente rimettendo al centro l’utilizzatore. Da una recente ricerca (klarna) è emersa una crescente propensione del pubblico per un’idea di skincare caratterizzato dove il concetto di “cura” (per la salute della pelle, come organo fondamentale e prima difesa verso gli agenti esterni e per l’ambiente) diventa una priorità nelle scelte dei prodotti, ben oltre l’aspetto estetico.

I trend emersi sono i seguenti:

-Una crescente necessità di prodotti “curativi” (non solo orientati all’estetica)

-La necessità di semplificare la routine quotidiana per la cura della pelle

-La predilezione per una bellezza sostenibile

-Una crescente preferenza per un look natural

La risposta di U-Earth: Rebirth e Resurrection per la cura della pelle

La risposta di U-Earth non si è fatta attendere. L’azienda ha infatti lanciato sul mercato la soluzione definitiva per la protezione e il ringiovanimento cutaneo adatta a tutti i tipi di peli, proponendo due prodotti innovativi: Rebirth e Resurrection.

Diversamente dai prodotti tradizionali, che si concentrano sui sintomi e mirano a nasconderli, Rebirth e Resurrection adottano un approccio innovativo, "addestrando" le cellule a rigenerarsi in modo naturale, sfruttando le proprietà degli ingredienti naturali. È come promuovere la formazione di un nuovo strato cutaneo, agendo in profondità.

Le caratteristiche principali di questa linea per la cura della pelle sono:

-Scientificità. La crema è infatti il frutto di anni di studi di genetica ed epigenetica. U-Earth è partita dallo studio del DNA, per interpretare e riprodurre il naturale funzionamento dei geni

-Semplificazione. Il 92% dei geni è comune a tutti gli esseri umani, Rebirth e Resurrection non fanno distinzione di sesso, età ed etnia

-Multitasking. La linea U-Earth per la cura della pelle prevede un solo trattamento multifunzionale ma puntuale, adatto a qualsiasi problema di pelle ma con risultati mirati e personalizzati

-Personalizzazione. La risposta non è uguale per tutti; infatti, grazie all’uso delle biotecnologie, che aumentano la biodisponibilità e solubilità degli attivi intervenendo così in maniera più mirata, queste creme sono in grado di captare l’esigenza o il deficit della pelle del singolo individuo e di intervenire in maniera mirata sul problema, regolando per ogni individuo di qualsiasi età i geni chiave responsabili del mantenimento della salute della pelle.

-Resistenza. A differenza dei prodotti naturali che, una volta aperti, perdono la propria efficacia, sia Rebirth che Resurrection mantengono la propria integrità ed efficacia anche una volta aperti

-Sostenibilità. Come tutte le suite di prodotti e servizi targati U-Earth, anche queste creme sono realizzate con ingredienti e materiali sostenibili nel rispetto dell’ambiente e della persona. Rebirth e Resurrection sono, infatti, prodotte per rispettare il pianeta, dal modo in cui sono estratti gli ingredienti alla confezione dei due prodotti.

Rebirth e Resurrection: il frutto di anni di ricerca scientifica

“Nel panorama della cura della pelle, l'approccio tradizionale tende a focalizzarsi su soluzioni generaliste, come l'idratazione per la pelle secca o l'esfoliazione delle cellule cutanee. Invece, nello sviluppo dei prodotti, abbiamo adottato un percorso innovativo. La nostra ricerca si è orientata verso gli studi dei meccanismi di espressione genetica che regolano i processi cutanei d'invecchiamento. Abbiamo optato per una selezione di sostanze che interagiscono con le cellule della pelle a livello molecolare. Questo approccio non solo assicura una cura della pelle più mirata, ma significa anche che potenzialmente, gli ingredienti possono offrire benefici mirati e a lungo termine, come il potenziamento dei meccanismi di riparazione naturali o la protezione da specifici danni ambientali. Inoltre, abbiamo evitato l'uso di ingredienti controversi come petrolati, siliconi e parabeni”

ha sottolineato Francesco Menegoni, Ingegnere Biomedico che da 15 anni si occupa dell’interazione tra genetica e ambiente, parte del team U-Earth e guida la società di ricerca e sviluppo fondata dal Prof. Paolo Gasparini, professore ordinario di Genetica Medica al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, presidente della Società Italiana di Genetica Umana e recentemente nominato come rappresentante italiano all’Agenzia Europea per i Medicinali.

I benefici della Gene-Based Beauty di Rebirth e Resurrection, la nuova linea per la cura della pelle lanciata da U-Earth

Cosa fanno, di speciale, queste creme? La loro azione va oltre il trattamento del singolo problema cutaneo. Affrontano una gamma diversificata di questioni e agiscono in maniera personalizzata in base alle specifiche esigenze della pelle.

Combattono l’invecchiamento: riparano dai segni dell'invecchiamento favorendo la rigenerazione cellulare e infondendo nuova vita alla struttura di supporto della pelle.

Difendono: proteggono la pelle dalle aggressioni esterne e interne, come i raggi UV, l'inquinamento e i radicali liberi, rafforzando la naturale resistenza della pelle ai fattori di stress.

Ridensificano: Rendono la pelle più soda, liscia, luminosa e uniforme, grazie al potere rivitalizzante di ingredienti funzionali accuratamente selezionati.

Che differenza c’è tra i due prodotti?

Rebirth ha una fragranza fresca, con sentori marini e minerali. Ha una consistenza leggera e setosa. Agisce in profondità come antistress/antifatica e ha proprietà leviganti.

Resurrection ha una fragranza aromatica, delicata, con note di mirto. Vellutata e avvolgente, ha una azione rigenerante, liftante e ridensificante e nutre, in profondità.

Ma c’è di più: la promessa di un trattamento naturale si estende al packaging, realizzato in micelio (funghi) e quindi totalmente compostabile, sia nel suolo che in acqua.

Infine, come per ogni prodotto U-Earth Store, dove “every purchase has a purpose”, i proventi di Rebirth e Resurrection sono totalmente reinvestiti nel progetto Pure Air Zone.

Chi è U-Earth, l’azienda che ha ideato Rebirth e Resurrection

U-Earth è una società biotech all’avanguardia che offre soluzioni per la purificazione dell'aria (Pure Air Zone) e prodotti per l'hyper health (U-Earth Store), tutto nature based, che punta a favorire la prosperità delle persone e del pianeta, affinché l'aria pulita, il benessere naturale e condiviso siano un diritto di tutti.

Maggiori informazioni su Rebirth, Resurrection e gli altri prodotti U-Earth sono disponibili presso U-Store.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl