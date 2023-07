Una corretta idratazione aiuta a prevenire la comparsa della cellulite

In vista della prova costume, ecco i consigli del Professor Umberto Solimene, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, per tornare in forma e combattere gli inestetismi della pelle

Milano, 06 luglio 2023 – “Estate” è da sempre sinonimo di relax, mare, sole e divertimento. In questo periodo molti italiani stanno già programmando le tanto attese vacanze verso le località di mare. Un’immancabile alleata di ogni periodo estivo è una corretta idratazione: bere la giusta quantità di acqua, insieme a una sana alimentazione, può aiutare infatti ad arrivare preparati alla tanto attesa prova costume perché l’acqua è l’elemento chiave per combattere gli inestetismi della pelle.

La cellulite è un’infiammazione sottocutanea che colpisce non solo il tessuto adiposo, ma anche quello interstiziale (tra una cellula e l’altra) e venoso-linfatico. Ne deriva un graduale deterioramento del tessuto adiposo sottocutaneo, dovuto all’aumento del volume delle cellule adipose, alla ritenzione idrica e al ristagno di liquidi tra una cellula e l’altra.

L’antiestetica imperfezione della pelle, che si crea in superficie, può essere evitata e curata tramite diversi accorgimenti. Uno tra questi, il segreto più naturale, arriva dal magnesio contenuto nelle acque minerali- perché questo elemento presiede oltre trecento processi biochimici e metabolici: migliora in particolare la combustione dei grassi, regola le funzionalità intestinali e contribuisce all’eliminazione dell’acido lattico responsabile della ritenzione idrica.

Una corretta idratazione è dunque fondamentale per combattere la cellulite, ma è fondamentale la composizione dell’acqua che si beve, che deve contenere la giusta quantità di magnesio.

“Sono molto consigliate – spiega il Professor Umberto Solimene, dell’Università degli Studi di Milano, membro dell’Osservatorio Sanpellegrino e Presidente FEMTEC – le acque che, in base alle classificazioni internazionali, vengono definite “magnesiache”, ovvero con una concentrazione di magnesio superiore a 50 mg/L. Assumere una corretta quantità d’acqua, ricca in magnesio, aiuta il corpo a non accumulare liquidi e tossine che favoriscono la cellulite, ma è altrettanto importante seguire una dieta equilibrata.”

Un’alimentazione bilanciata infatti è un altro elemento fondamentale da affiancare a un corretto apporto di liquidi, insieme all’attività fisica, anch’essa indicata al fine di favorire il miglioramento del microcircolo del sangue per contrastare la cellulite.

