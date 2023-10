Una corretta idratazione come miglior alleato per ricaricare le batterie

Il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, evidenzia come bere 1,5 litri di acqua al giorno aiuti a contrastare gli effetti della nuova routine autunnale. Un piccolo accorgimento per contrastare la disidratazione, evitando sintomi come mal di testa e stanchezza, riduzione della concentrazione

Milano, 19 ottobre 2023 – L’estate è ormai solo un ricordo ed è arrivato il momento di lasciare spazio alla stagione autunnale, che spesso porta con sé u na sensazione di malinconia e spossatezza: le giornate si accorciano e si avvicina il maltempo. L’abbassamento delle temperature e l’imminente cambio di stagione possono rappresentare una minaccia per il benessere quotidiano, in particolare per le persone con basse difese immunitarie.

Può capitare che l’organismo si trovi impreparato nell’affrontare i repentini passaggi di temperatura causando malessere e problemi fisici a coloro che non riescono a sopportare al meglio la nuova condizione climatica. In questi casi, è importante non farsi trovare impreparati ai primi freddi ma assumere la giusta quantità di liquidi, ovvero almeno 1,5 litri di acqua al giorno, per affrontare con la giusta carica questo periodo dell’anno.

“Assumere una sufficiente quantità d’acqua è utile per mitigare gli effetti del cattivo tempo sul sistema emotivo e sul nostro corpo, come il calo di energia e di efficienza.” – Afferma il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation – “Ancor meglio se l’acqua è ricca di sali minerali, come ad esempio il magnesio, un micronutriente fondamentale per la regolazione dell’umore e la cura dello stress, presente non solo nei liquidi che introduciamo nel nostro corpo, ma anche in diversi alimenti, come frutta secca e cibi integrali. In particolare, il magnesio favorisce il benessere del nostro sistema nervoso, soprattutto in autunno”.

Questi piccoli accorgimenti potrebbero aiutare a contrastare la disidratazione, evitando sintomi come mal di testa e stanchezza, riduzione della concentrazione, dell’attenzione, della memoria a breve termine e di esecuzione anche di compiti semplici. Si suggerisce, dunque, una corretta e costante idratazione, prediligendo acque minerali contenenti magnesio che favoriscono l’equilibrio psichico ed emotivo, specialmente durante il periodo di calo delle temperature.

Fonti

Alessandro Zanasi; Guida alle acque minerali in bottiglia; Ed. Gm Servizi; 2021

Thirst sensations and AVP responses at restand during exercise-cold exposure; Kenefick RW, Hazzard MP, Mahood NV, and Castellani JW; 2004

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

Contatti:

Responsabile relazioni esterne

Gruppo Sanpellegrino

Prisca Peroni

prisca.peroni@waters.nestle.com

Tel: 02 3197.1

Ufficio Stampa MSL Italia

Marco Rivetta

marco.rivetta.ext@mslgroup.com

Tel: 02 7733 6280