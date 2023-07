World Kidney Cancer Day: Ipsen lancia il video di sensibilizzazione “Non Freniamo la Conoscenza”

La campagna video, realizzata in collaborazione con ANTURE, l’associazione nazionale di pazienti con tumore del rene.

15/06/2023 - Ipsen, azienda biofarmaceutica specializzata nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative in oncologia, neuroscienze e malattie rare, supporta il World Kidney Cancer Day, la giornata mondiale di sensibilizzazione sul tumore del rene istituita dall’International Kidney Cancer Coalition (IKCC), nel 2017 (https://www.worldkidneycancerday.org/)

In occasione di questa ricorrenza, che quest’anno si celebra il 15 giugno, Ipsen in collaborazione con ANTURE, l’Associazione Nazionale di pazienti con tumore del rene, ha lanciato il video: “Non Freniamo la Conoscenza” con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la popolazione sull’importanza di conoscere il proprio corpo.

Il video, realizzato a Milano, raccoglie una serie di interviste ad alcuni passanti a cui sono state poste delle domande sulla funzione dei reni, sulla loro posizione e sulla forma di questi organi fondamentali per la salute e la vita dell’uomo.

Dalle risposte ottenute si osserva che la conoscenza sui reni è, mediamente, piuttosto parziale e sono ancora necessarie campagne di approfondimento sull’argomento.

Nel 2022, sono stati diagnosticati in Italia oltre 12.000 nuovi casi di tumore al rene, di cui 8.100 individuati casualmente. Grazie alle nuove terapie, la sopravvivenza a cinque anni è del 71% fra gli uomini e altrettanta fra le donne: oggi in Italia sono circa 144.400 le persone che convivono con questa patologia, 97.200 uomini e 47.200 donne. Inoltre, più del 50% riesce a guarire se la neoplasia è individuata precocemente (https://www.aiom.it/i-numeri-del-cancro-in-italia/).

Con questo progetto Ipsen ed ANTURE promuovono la conoscenza, intesa come opportunità di consapevolezza attraverso una comunicazione spontanea, che ha l’obiettivo di far emergere l’importanza del dialogo e del confronto sul tumore del rene, come dichiara il claim del World Kidney Cancer Day: “We need to talk”, bisogna parlarne.

“Come associazione abbiamo scelto di collaborare al progetto Non Freniamo la Conoscenza perché crediamo fermamente nel valore della sensibilizzazione. ANTURE si impegna a supportare i pazienti e le loro famiglie non solo fornendo assistenza, ma anche promuovendo la diffusione di informazioni scientifiche verificate”. ha commentato Tonia Cinquegrana, Presidente dell’associazione di pazienti ANTURE. “Inoltre, siamo più che convinti che la collaborazione sia uno strumento di grande efficacia per far sì che alcune patologie, come il tumore al rene, siano raccontate nel modo corretto a tutti”.

GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/jBzGI_6FtLE

CREDITS VIDEO: Produzione Video: DARE STUDIO; Ideazione creativa: LUCA RUFINI; Storyboard e copy: DANIELE AURELI; Direttore di Produzione: DANIELA BOGO; Operator video: GIANLUCA PANZA e TOMMASO ZANONI; Editing: TOMMASO ZANONI; Post Produzione Audio: ANDREA EVANGELISTA; Voice Over: STEFANO BREDA

Ipsen:

Ipsen è un’azienda biofarmaceutica, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni innovative in oncologia, malattie rare e neuroscienze. Con un fatturato di circa 3 miliardi di euro nel 2022, Ipsen ha una presenza commerciale in oltre 100 Paesi. Accanto alla strategia di innovazione esterna, la Ricerca e Sviluppo dell’azienda è basata sull’utilizzo di piattaforme tecnologiche innovative differenziate presenti all’interno dei maggiori centri biotecnologici e di life sciences: Paris-Saclay, Francia; Oxford, U.K.; Cambridge, U.S., Shangai, Cina. Il Gruppo impiega circa 5.400 dipendenti a livello globale ed è quotata in borsa a Parigi (Euronext: IPN) e negli Stati Uniti attraverso uno Sponsored Level I American Depositary Receipt program (ADR: IPSEY).

Per maggiori informazioni ipsen.com

ANTURE:

L’ Associazione Nazionale Tumore del Rene, denominata ANTURE, è un'organizzazione non lucrativa di attività sociale (ONLUS) nata nel 2020 dall’unione di pazienti affetti da questa patologia. L'obiettivo principale di ANTURE è la tutela della qualità della vita del paziente e della sua famiglia, attraverso l'attuazione di attività di advocacy, il sostegno alla ricerca, la divulgazione, la sensibilizzazione e lo sviluppo di servizi di assistenza sociale, psicologica, sanitaria ed economica.

Per maggiori informazioni www.anture.it