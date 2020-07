Menarini Ricerche presenterà il primo studio clinico nell'uomo di SEL24/MEN1703 al 24° congresso dell'EHA

ROMA, 10 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche presenterà al 24° congresso dell'EHA ad Amsterdam il primo studio clinico nell'uomo di SEL24/MEN1703 (DIAMOND-01, NCT03008187).

Durante la sessione di poster dedicata alla "Leucemia Mieloide Acuta – Clinica", il 14 Giugno 2019, 17:30PM- 19:00PM, sarà presentato il poster "CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia" (Codice finale dell'abstract: PF281).

Il poster mostrerà il disegno del primo studio clinico nell'uomo DIAMOND-01 di SEL24/MEN1703, molecola licenziata da Selvita, in pazienti con leucemia mieloide acuta di prima diagnosi, recidivante o refrattaria e con nessuna opzione terapeutica disponibile (NCT03008187). L'obiettivo primario dello studio, condotto negli Stati Uniti, è l'identificazione della dose raccomandata per la successiva fase II.

Menarini Ricerche è entusiasta di presentare questo studio che è il primo che valuta un inibitore doppio delle chinasi PIM e FLT3 nella LMA, con il potenziale di essere attivo nei pazienti con LMA a prescindere dal loro status mutazionale di FLT3 e di scavalcare la resistenza agli inibitori esclusivi di FLT3.

Il contributo di Menarini Ricerche alle conferenze internazionali di oncologia, come ad esempio il Congresso dell'EHA, è una componente del nostro impegno nello sviluppo di nuovi farmaci per pazienti con tumori difficili da trattare e prognosi sfavorevole.

Informazioni sul Gruppo Menarini

Menarini è un' azienda farmaceutica italiana che fattura 3.667 miliardi di Euro e conta più di 17.600 dipendenti. Il Gruppo Menarini ha sempre perseguito due obiettivi strategici: Ricerca e Internazionalizzazione ed è fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo in oncologia. Come parte di questo impegno Menarini sta sviluppando 4 nuovi farmaci per il trattamento di tumori ematologici e/o tumori solidi. Due di questi sono biologici, in particolare l'anticorpo MEN1112/OBT357 specifico per il CD157 e l'anticorpo coniugato a tossina MEN1309/OBT076, il cui target è CD205. Inoltre Menarini ha aggiunto alla propria pipeline oncologica 2 piccole molecole: il doppio inibitore delle chinasi PIM/FLT3, chiamato SEL24/MEN1703, e l'inibitore dell'enzima PI3K, chiamato MEN1611, in sviluppo clinico per il trattamento di una varietà di tumori ematologici e solidi. Recentemente, Menarini ha firmato un contratto di licenza per un'altra piccola molecola, un inibitore dell'istone deacetilasi di classe I, II e IV Pracinostat, per il trattamento di pazienti con malattie ematologiche. Menarini è presente con i suoi prodotti in molte importanti aree terapeutiche tra cui, cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia.

Con 16 siti di produzione e 7 centri di Ricerca e Sviluppo, il Gruppo Menarini ha una forte presenza in Europa, Asia, Africa e Sud America. I farmaci Menarini sono disponibili in 136 paesi.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.menarini.com

