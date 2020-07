Lumenis espone orgogliosamente una vasta gamma di tecnologie per molteplici applicazioni pelle e corpo al 24° Congresso mondiale di dermatologia (WCD) 2019

Lumenis Ltd , la più grande azienda mondiale di apparecchiature mediche basate sull'energia per applicazioni estetiche, chirurgiche ed oftalmiche, è fiera di mettere in mostra una vasta gamma di nuove tecnologie per la pelle, i capelli, il corpo e la salute delle donne al WCD di quest'anno, dall'11 al 14 giugno. MILANO, 11 giugno 2019 /PRNewswire/ --, la più grande azienda mondiale di apparecchiature mediche basate sull'energia per applicazioni estetiche, chirurgiche ed oftalmiche, è fiera di mettere in mostra una vasta gamma di nuove tecnologie per la pelle, i capelli, il corpo e la salute delle donne al WCD di quest'anno, dall'11 al 14 giugno.

L'ultimo nato della gamma è il Legend Pro+™, una piattaforma di radiofrequenza 4-in-1, per la tonicità muscolare sia viso (SMAS) che corpo, così come per la riemersione dello strato epidermico dall'interno con la sua unica ablazione RF. In mostra ci sarà anche il NuEra tight™, la nuova avanzatissima soluzione corpo e viso del marchio. La sua tecnologia RF non invasiva, a temperatura controllata intelligente, può essere utilizzata sia per riscaldamento superficiale che profondo, potendo così trattare un ampio spettro di condizioni come la lassità cutanea e l'insorgenza della cellulite.

Lumenis presenterà anche SPLENDOR X™, il primo spot laser quadrato al mondo per rimuovere i peli. Equipaggiato con la tecnologia unica BLEND X™, il sistema fornisce un tasso di copertura rapido combinando elevata fluenza e velocità di ripetizione. I visitatori potranno vedere un altro importante nuovo arrivo - PiQo4™ , la superstazione di pigmenti definitiva per tutti i coloriti di pelle, che usa tecnologie Pico e Nano per rimuovere tatuaggi indesiderati e lesioni pigmentate su tutti i tipi di pelle. Le tecnologie Lumenis di fama mondiale M22™, LightSheer™ e UltraPulse® saranno anch'esse esposte allo stand. A corredare le tecnologie di maggior rilievo c'è la piattaforma di trattamento facciale Geneo™ di Pollogen™, che offre trattamenti unici di Tripollar™ RF, Oxygeneo e tecnologie Ultrasound, alimentate dai nuovi Active OxyPods.

"Lumenis ha sempre fornito un'ampia gamma di trattamenti per i dermatologi come me," ha detto la dott.ssa Mary Lupo, di New Orleans in Louisiana." Pochi anni fa ho iniziato il mio rapporto con Lumenis e i suoi dispositivi M22 e UltraPulse. Da allora, queste apparecchiature hanno servito centinaia di miei pazienti con molteplici problemi di pelle. Ora con le nuove tecnologie del brand, come SPLENDOR X, posso estendere i risultati di successo ad altri pazienti con ulteriori esigenze. SPLENDOR X rappresenta un balzo in avanti nella tecnologia laser di rimozione dei peli al di sopra di tutte le altre piattaforme del settore."

Come parte dell'impegno di Lumenis per il successo, il brand organizzerà diverse attività educative presso il suo stand #A86. Qui i visitatori avranno accesso alle presentazioni degli esperti e incontri faccia a faccia con importanti professionisti come il dr. Michael Gold e la dott.ssa Ines Verner (Legend Pro+), la dott.ssa Mary Lupo, (SPLENDOR X), il dr. Franco Vercesi (PiQo4), la dott.ssa Jennifer Browning (FemTouch) così come meeting con altri esperti che illustreranno le tecnologie NuEra tight™ e LightSheer. Durante queste sessioni, gli ospiti avranno l'opportunità di connettersi e avere nuove informazioni quando gli esperti condivideranno tecniche uniche su come utilizzare al meglio questi dispositivi per ottimizzare i risultati dei pazienti.

"Siamo entusiasti di presentare il nostro forte portafoglio di tecnologie e soluzioni premium," ha detto Tzipi Ozer-Armon, AD di Lumenis. "Come sempre, Lumenis è impegnata ad offrire ai nostri clienti una vasta gamma di soluzioni innovative per dar forma e modellare le loro pratiche, e adempiere alla nostra promessa clinica di migliore tecnologia per migliore cura del paziente!"

Lumenis offrirà ai visitatori dello stand dei prodotti professionali gratuiti e ospiterà un brindisi VIP a base di champagne presso il suo stand martedì 11 giugno alle 15:00. Per maggiori informazioni, si prega di visitare Lumenis.com o lo stand #A86.

Informazioni su Lumenis

Lumenis è leader globale nel campo delle soluzioni cliniche minimamente invasive per i settori estetico, chirurgico e oftalmico, ed è un'autorità di fama mondiale nello sviluppare e commercializzare tecnologie innovative basate sull'energia, come Laser, Luce pulsata intensa (IPL) e radiofrequenza (RF). Per 50 anni, i prodotti rivoluzionari di Lumenis hanno ridefinito le cure mediche ed hanno fissato numerosi standard di riferimento tecnologici e clinici. Lumenis ha creato con successo delle soluzioni per condizioni precedentemente intrattabili, ed ha disegnato tecnologie avanzate che hanno rivoluzionato i metodi di cura esistenti. Lumenis è un'azienda di portafoglio del Gruppo XIO, un fondo globale d'investimenti alternativi con base a Londra. Per maggiori informazioni, visitate: www.lumenis.com

