Il marchio per la cura della pelle maschile "BULK HOMME" nomina il grande attaccante francese Kylian Mbappé come ambasciatore del progetto di espansione mondiale

In occasione della conferenza stampa per il lancio del progetto globale, Mbappé dichiara che "Desidera crescere insieme a BULK HOMME con cui condivide un valore"

TOKYO, 2 luglio 2019 /PRNewswire/ -- BULK HOMME Co., Ltd. Ha annunciato il 28 giugno che il proprio marchio di prodotti per la cura della pelle maschile ha nominato come proprio ambasciatore globale Kylian Mbappé, un grande attaccante della nazionale di calcio francese. La visita dal 18 giugno (martedì) al 20 giugno (giovedì) 2019, è stata la prima in Giappone di Mbappé che ha partecipato alla "Conferenza stampa per il lancio del progetto globale" e ad altri eventi correlati nella città di Tokyo, fra cui un corso speciale di calcio per i vincitori della campagna di BULK HOMME sui social media.

- Mbappé era sorridente all'accoglienza dei tifosi venuti a trovarlo nelle prime ore del mattino.

Circa 300 tifosi, che erano venuti a sapere in anticipo della sua visita, si sono precipitati nella sala arrivi dell'aeroporto di Haneda per accoglierlo, nonostante l'arrivo con un volo all'alba (alle 5 del mattino del 18 giugno). Indossando una T-shirt di BULK HOMME, Mbappé è stato felice di scattare un selfie insieme ad alcuni fan e firmare diversi autografi.

- Takuya Noguchi, Presidente e CEO di BULK HOMME, desidera espandere la sua attività sul mercato globale.

La "Conferenza stampa per il lancio del progetto globale BULK HOMME x Kylian Mbappé" si è svolta il 19 giugno al Ritz-Carlton di Tokyo. Facendo riferimento al background della nomina di questo ambasciatore, Noguchi ha affermato con fiducia: "Intendiamo espandere la nostra attività nel mercato globale su vasta scala, per essere il marchio numero uno al mondo per la cura della pelle maschile. Abbiamo deciso di nominarlo partendo dall'idea che la nostra filosofia di un marchio che vuole motivare una sfida avrebbe coinciso con la sua aspirazione e i suoi continui sforzi di essere il calciatore numero uno al mondo. Con la stipula di questo contratto di ambasciatore, Mbappé sarà un partner formidabile per noi e permetterà al nostro marchio di accelerare il ritmo di espansione globale".

In risposta, Mbappé ha detto: "Quando ho parlato con Noguchi, ho pensato che condividevamo lo stesso valore. Ritengo fantastico che BULK HOMME abbia a cuore l'ambiente globale e miri ad essere un marchio eco-sostenibile, pur continuando a fornire prodotti di alta qualità. Andando avanti, mi piacerebbe evolvere con BULK HOMME", dimostrando in questo modo il suo forte interesse per le attività legate al progetto globale dell'azienda.