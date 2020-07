MeMed nominata "Pioniere tecnologico" dal World Economic Forum

L'azienda è stata premiata per la sua innovativa soluzione per contrastare la crescente minaccia della resistenza agli antibiotici

MeMed Ltd. , sviluppatore di uno strumento diagnostico all'avanguardia basato sul sistema immunitario che distingue tra infezioni batteriche e virali presso il punto di assistenza, ha annunciato oggi di essere stata inserita dal World Economic Forum nella lista dei Pionieri tecnologici 2019, costituita da 56 aziende selezionate in tutto il mondo. HAIFA, Israele, 2 luglio 2019 /PRNewswire/ --, sviluppatore di uno strumento diagnostico all'avanguardia basato sul sistema immunitario che distingue tra infezioni batteriche e virali presso il punto di assistenza, ha annunciato oggi di essere stata inserita dalnella lista dei Pionieri tecnologici 2019, costituita da 56 aziende selezionate in tutto il mondo.

Pionieri tecnologici sono una community globale di startup o aziende in fase di crescita pronte a trasformare un'ampia gamma di settori e ad avere un impatto positivo sulle realtà economiche e sociali. Il World Economic Forum ha selezionato MeMed per il suo approccio rivoluzionario che consente ai medici di evitare la prescrizione di medicine e trattamenti inefficaci, contrastando quindi l'aumento di patogeni farmacoresistenti. sono una community globale di startup o aziende in fase di crescita pronte a trasformare un'ampia gamma di settori e ad avere un impatto positivo sulle realtà economiche e sociali. Il World Economic Forum ha selezionato MeMed per il suo approccio rivoluzionario che consente ai medici di evitare la prescrizione di medicine e trattamenti inefficaci, contrastando quindi l'aumento di patogeni farmacoresistenti.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a MeMed nell'innovativa classe di pionieri tecnologici di quest'anno" afferma Fulvia Montresor, responsabile dei Pionieri tecnologici del World Economic Forum. "MeMed e gli altri pionieri sono leader nell'utilizzo di tecnologie innovative per trasformare i propri settori. Queste aziende di nuova generazione hanno uno straordinario potenziale per offrire soluzioni alle sfide globali e migliorare la società nei prossimi anni".

MeMed BV™ , il rivoluzionario test messo a punto dall'azienda israeliana basato sulla misurazione della concentrazione delle proteine e sulla firma immunitaria, stabilisce rapidamente e in modo affidabile se l'infezione è causata da batteri sensibili a un antibiotico o da un virus che gli antibiotici non possono trattare. MeMed BV™ è stato convalidato da un livello di dati di alta qualità senza precedenti provenienti da studi clinici in doppio cieco condotti in tutto il mondo. La missione di MeMed è tradurre i complessi segnali del sistema immunitario in semplici approfondimenti diagnostici che possono essere utilizzati per trasformare le modalità di diagnosi e trattamento di malattie infettive e disturbi infiammatori, con un forte beneficio sia a livello individuale che sociale., il rivoluzionario test messo a punto dall'azienda israeliana basato sulla misurazione della concentrazione delle proteine e sulla firma immunitaria, stabilisce rapidamente e in modo affidabile se l'infezione è causata da batteri sensibili a un antibiotico o da un virus che gli antibiotici non possono trattare. MeMed BV™ è stato convalidato da un livello di dati di alta qualità senza precedenti provenienti da studi clinici in doppio cieco condotti in tutto il mondo.

"È un onore essere nominati dal World Economic Forum Pionieri Tecnologici 2019 ed entrare a far parte di una community di aziende impegnate a migliorare le vite su scala globale" ha dichiarato il Dott. Eran Eden, cofondatore e CEO di MeMed. "Il nostro obiettivo è sviluppare soluzioni per le maggiori sfide sanitarie del mondo e fare una notevole differenza nella vita dei pazienti, cominciando dalla resistenza agli antimicrobici".

Il Dott. Kfir Oved, cofondatore e CTO di MeMed, ha aggiunto: "Siamo lieti di questo riconoscimento del World Economic Forum. Conferma il nostro impegno a consentire un ampio accesso a test diagnostici rapidi ed efficaci e un cambio di paradigma che preveda l'allontanamento da un'eccessiva prescrizione di antibiotici. Si tratta di passaggi critici per prevenire l'emergenza e la diffusione di batteri resistenti ai farmaci e proteggere la salute pubblica".

Nazioni Unite pubblicata nell'aprile 2019. Per accelerare l'impegno volto a combattere questa minaccia, MeMed ha inoltre sviluppato MeMed Key™ , una piattaforma di facile utilizzo che misura con alta precisione proteine presso il punto di assistenza ed esegue il test MeMed BV™ in 15 minuti. La piattaforma supporterà anche l'espansione della pipeline di MeMed di test diagnostici innovativi, che integra capacità di apprendimento automatico con misurazioni basate sul sistema immunitario per affrontare una serie di sfide mediche. Le malattie resistenti ai farmaci causano almeno 700.000 morti in tutto il mondo ogni anno, "una cifra che potrebbe salire a 10 milioni di morti a livello globale all'anno entro il 2050" secondo una relazione dellepubblicata nell'aprile 2019. Per accelerare l'impegno volto a combattere questa minaccia, MeMed ha inoltre sviluppato, una piattaforma di facile utilizzo che misura con alta precisione proteine presso il punto di assistenza ed esegue il test MeMed BV™ in 15 minuti. La piattaforma supporterà anche l'espansione della pipeline di MeMed di test diagnostici innovativi, che integra capacità di apprendimento automatico con misurazioni basate sul sistema immunitario per affrontare una serie di sfide mediche.

MeMed si unisce a una variegata coorte di Pionieri tecnologici 2019 selezionati da un comitato internazionale composto da oltre 59 accademici, imprenditori, venture capitalist e dirigenti d'azienda riuniti dal World Economic Forum. Tra i passati vincitori, Airbnb, Editas Medicine, Foundation Medicine, Google, Kickstarter, Mozilla, Proteus Digital Health, Spotify e Twitter.

Assemblea annuale dei Nuovi campioni del World Economic Forum a Dalian, Cina, 1-3 luglio 2019. La sua presentazione sulle preoccupazioni per la salute pubblica che derivano dall'abuso e dall'eccessiva prescrizione di antibiotici avrà luogo alle 11:45 (ora locale) di mercoledì 3 luglio 2019. Eden parteciperà all'a Dalian, Cina, 1-3 luglio 2019. La sua presentazione sulle preoccupazioni per la salute pubblica che derivano dall'abuso e dall'eccessiva prescrizione di antibiotici avrà luogo alle 11:45 (ora locale) di mercoledì 3 luglio 2019.

www.weforum.org ). Informazioni sul World Economic Forum: il WEF è l'Organizzazione internazionale per la collaborazione tra settore pubblico e privato e si adopera per migliorare lo stato del mondo. Il Forum coinvolge i principali leader politici, aziendali e di altro tipo della società nella definizione di programmi globali, regionali e industriali. ().

http://www.me-med.com . MeMed: MeMed è lo sviluppatore di una piattaforma diagnostica all'avanguardia basata sul sistema immunitario che distingue tra infezioni batteriche e virali presso il punto di assistenza. La nostra missione è tradurre i complessi segnali del sistema immunitario in semplici approfondimenti diagnostici che possono essere utilizzati per trasformare le modalità di diagnosi e trattamento di malattie infettive e disturbi infiammatori, con un forte beneficio sia a livello individuale che che di popolazione. Abbiamo sviluppato e convalidato MeMed BV™, un test pionieristico basato sulla misurazione della concentrazione di proteine e sulla firma immunitaria, nel corso di collaborazioni decennali con autorevoli accademici e importanti partner commerciali per fornire ai medici uno strumento indispensabile nella lotta contro i ceppi di batteri resistenti, una delle maggiori sfide sanitarie dei nostri tempi. Un formato ELISA di MeMed BV™, chiamato ImmunoXpert™, è autorizzato per l'uso nell'Unione europea (CE-IVD), in Svizzera e Israele ed è attualmente in distribuzione sperimentale in questi mercati. MeMed ha inoltre sviluppato MeMed Key™, una rivoluzionaria piattaforma che rende possibile misurare più proteine e firme, sia esistenti che nuove, entro pochi minuti presso il punto di assistenza. Oggi stiamo ampliando la nostra rete di collaborazioni con stakeholder accademici, commerciali e governativi di fama mondiale per far progredire, validare e facilitare la disponibilità globale delle nostre piattaforme e dei nostri test. Per ulteriori informazioni su MeMed, visitare

http://mma.prnewswire.com/media/451805/MeMed_Ltd_Logo.jpg Logo -

Contatti MeMed:

pr@me-med.com Media: Adee Mor, VP Marketing, MeMed