INSIGHTEC riceve l'approvazione dell'FDA e il marchio CE per Exablate Neuro con il sistema di risonanza magnetica GE SIGNA Premier

HAIFA, Israele e WAUKESHA, Wisconsin, 11 luglio 2019 /PRNewswire/ -- GE Healthcare, leader nella tecnologia medica e nell'imaging diagnostico e terapeutico, e INSIGHTEC®, un innovatore globale nella tecnologia medica di chirurgia senza incisione, hanno annunciato oggi l'approvazione dell'FDA e il marchio CE per Exablate Neuro™, compatibile con il sistema di risonanza magnetica per immagini (RMI) SIGNA™ Premier di GE Healthcare. Exablate Neuro è una piattaforma a ultrasuoni focalizzati per trattamenti in profondità nel cervello senza incisioni chirurgiche. L'imaging RM fornisce un'indagine anatomica dell'area da trattare, pianificazione specifica in base al paziente e monitoraggio degli esiti in tempo reale nel corso del trattamento.

"La lunga collaborazione di INSIGHTEC con GE continua a portare sul mercato tecnologie mediche altamente avanzate", ha dichiarato il dott. Maurice R. Ferré, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di INSIGHTEC. "INSIGHTEC si impegna a sviluppare compatibilità con i principali scanner MR ad alte prestazioni per ampliare l'accesso dei pazienti alla chirurgia cerebrale senza incisioni".

Exablate Neuro dispone dell'approvazione dell'FDA per il trattamento del tremore essenziale refrattario ai farmaci e del tremore dominante da Malattia di Parkinson, e del marchio CE per approvazione per il trattamento del tremore essenziale, del tremore dominante da Malattia di Parkinson unilaterale e del dolore neuropatico.

"Siamo entusiasti di continuare a espandere l'offerta di ultrasuoni focalizzati guidati da RM con Insightec" ha dichiarato Baldev Ahluwalia, Responsabile generale MR Beyond Segment di GE Healthcare. "Ora con l'approvazione di Exablate Neuro per il potente sistema SIGNA™ Premier 3.0T con apertura ampia di GE Healthcare, stiamo facendo un altro passo avanti nel nostro percorso verso il miglioramento della chirurgia cerebrale senza incisione e l'estensione delle applicazioni degli scanner per RMI per favorire le cure cliniche".

INSIGHTECINSIGHTEC è un innovatore tecnologico globale in ambito medico che trasforma le vite dei pazienti attraverso la chirurgia cerebrale senza incisione mediante ultrasuoni focalizzati guidati da RM. Il premiato dispositivo Exablate Neuro™ dell'azienda dispone di approvazione dell'FDA per il trattamento del tremore essenziale refrattario ai farmaci e del tremore dominante da Parkinson. Sono in corso ricerche per future applicazioni in ambito neuroscientifico in collaborazione con le principali istituzioni accademiche e mediche. INSIGHTEC ha sede a Haifa, Israele, e Miami, Florida, con uffici a Dallas, Tokyo e Shanghai.

Facebook , LinkedIn e Twitter o visitate www.insightec.com per ulteriori informazioni. Seguiteci suo visitateper ulteriori informazioni.

Facebook , LinkedIn , Twitter e The Pulse per le ultime notizie, oppure visitate il sito web https://corporate.gehealthcare.com/ per ulteriori informazioni. GE HealthcareGE Healthcare è l'attività sanitaria del valore di 19,8 miliardi di dollari di GE (NYSE: GE). In qualità di principale fornitore di tecnologie di imaging e monitoraggio medico, bioproduzione e terapie cellulari e genetiche, GE Healthcare consente la massima precisione in ambito diagnostico, terapeutico e di monitoraggio attraverso dispositivi intelligenti, analisi dei dati, applicazioni e servizi. Con oltre 100 anni di esperienza nel settore sanitario e più di 50.000 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda contribuisce a migliorare gli esiti clinici per pazienti, fornitori di servizi sanitari, ricercatori e aziende di scienze della vita. Seguiteci super le ultime notizie, oppure visitate il sito webper ulteriori informazioni.

Dichiarazioni previsionaliIl presente documento contiene dichiarazioni previsionali riguardanti, tra l'altro, fatti, piani, aspettative ed eventi futuri. In alcuni casi, le dichiarazioni previsionali possono essere identificate dalle seguenti parole: "potrebbe", "può", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "intendere", "prevedere", "attendersi", "ritenere", "stimare", "preannunciare", "progettare", "potenziale", "promettere", "continuare", "continuo" o la versione negativa di questi termini. Le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori importanti che potrebbero causare risultati effettivi significativamente diversi da ciò che è espresso o implicito in tali dichiarazioni. Tali dichiarazioni previsionali si basano sulle informazioni disponibili per INSIGHTEC alla data della dichiarazione. Ogni dichiarazione previsionale in forma scritta od orale attribuibile a INSIGHTEC è contraddistinta da questa avvertenza. INSIGHTEC non si assume alcun obbligo di aggiornamento o revisione delle dichiarazioni previsionali per riflettere eventuali modifiche delle circostanze o delle aspettative di INSIGHTEC.

"Exablate" ed "Exablate Neuro", oltre al logo "INSIGHTEC" - da solo o in combinazione con il termine "INSIGHTEC" - sono marchi commerciali protetti di INSIGHTEC.