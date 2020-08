OLON espande la sua capacità microbica nel sito di Capua

MILANO, 24 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Olon, leader mondiale nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) per il mercato del Generico e nei servizi di sviluppo e produzione per conto terzi (CDMO), è orgogliosa di annunciare l'inizio dei lavori di costruzione per il nuovo impianto di produzione in GMP presso lo stabilimento di Capua (CE).

Paolo Tubertini, CEO di Olon, dichiara: "Sono entusiasta di annunciare l'inizio di questo importante progetto di espansione, che avviene solo dopo 6 mesi dall'acquisizione di Capua BioServices. Questa è la conferma della reale accelerazione di crescita nell'ambito dei servizi CDMO che offriamo e in questo modo ci confermiamo come leader in Europa per la fermentazione microbica".

La costruzione di questo nuovo impianto in GMP è associata alla strategica collaborazione a lungo termine con una multinazionale farmaceutica.

Il progetto ingegneristico è stato creato per supportare la produzione di molteplici prodotti fino a scala industriale. È un ulteriore contributo ai recenti successi di Olon ottenuti nei progetti ingegneristici per lo sviluppo e realizzazione di prodotti GMP e FOOD, dalla pianificazione al collaudo, sia greenfield sia brownfield, con tempi di realizzazione davvero sfidanti.

OLON

Olon è un'azienda italiana che produce principi attivi e fornisce servizi CDMO, servendosi di processi chimici e biologici.

Olon offre soluzioni dedicate al cliente sia nel settore farmaceutico sia in ambito alimentare, dalla fase di ricerca e sviluppo fino alla commercializzazione.

Il fatturato del 2018 è stato di 500 milioni USD e conta circa 2000 dipendenti. Olon - con sede centrale a Rodano (Milano, Italia) – è proprietaria di 11 stabilimenti in Italia, Spagna, USA (Concord, OH) e India (Mahad), e ha inoltre 3 filiali commerciali siti ad Amburgo (Germania), Florham Park (NJ, Stati Uniti) e Shanghai (Cina).

Olon attraverso la capacità produttiva chimica sintetica (7.320 m³) e fermentativa (4.500 m³) raggiunge un ampio portfolio di principi attivi (più di 230 APIs, più di 100 anni di esperienza) destinati sia al mercato generico che CDMO (oltre 30 progetti all'anno, più di 50 anni di esperienza) grazie anche alla sue particolari competenze quali: fluorurazione, carbonilazione e la produzione di prodotti ad altissima attività (high potent)

