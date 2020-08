Veritas ora fornisce il sequenziamento e l'interpretazione dell'intero genoma a un costo inferiore a 1.000 €

- myGenome Standard, uno strumento chiave nella medicina preventiva che può essere acquistato a 995 euro, offre una versione semplificata del test più completo di Veritas, myGenome Premium. La principale differenza tra i due test è il numero di geni inclusi nell'analisi.

- Il test offre informazioni sul rischio genetico di una persona di sviluppare oltre 200 patologie, tra cui più di 20 altamente manifestabili e più di 40 di cui si può essere portatori.

MADRID, 24 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Il lancio di myGenome Standard, Veritas Intercontinental, una controllata di Veritas Genetics, "The Genome Company", segna un enorme passo avanti nell'obiettivo di rendere sequenziamento e interpretazione del genoma di alta qualità accessibili a tutti a un prezzo conveniente.

myGenome Standard, che sarà disponibile sul mercato al prezzo di 995€, offre una versione più accessibile di myGenome Premium, il servizio di sequenziamento e interpretazione più completo attualmente disponibile sul mercato. Il test Premium continuerà a essere disponibile al prezzo di 1.950 €. La differenza fondamentale tra le due analisi è il numero di geni analizzati che consente di investigare un numero maggiore di patologie riferite principalmente alle aree di cardiologia, oncologia e riproduzione.

"Fin dalla sua creazione, l'obiettivo principale di Veritas è stato quello di universalizzare il sequenziamento del genoma intero e, soprattutto, l'interpretazione dei dati risultanti. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo realizzato importanti progressi tecnologici che ci consentono di ridurre i costi complessivi e offrire un servizio più accessibile mantenendo la massima qualità e i più elevati standard scientifici e tecnici", dichiara Javier de Echevarría, CEO di Veritas Int." myGenome Standard avrà un impatto significativo sul mercato offrendo un servizio di massima qualità di sequenziamento e interpretazione dell'intero genoma a un costo inferiore a 1.000 euro. Un traguardo che segna un prima e un dopo nella medicina genomica e preventiva".

Sia myGenome Standard che myGenome Premium rappresentano dei portali di accesso alla medicina preventiva e personalizzata, che l'utente può espandere in futuro senza dover ripetere il sequenziamento del proprio genoma. Per questo motivo, il test consente ai soggetti di compiere il primo passo in un viaggio verso lo sblocco del pieno potenziale dei dati genomici, la cura personalizzata e la prevenzione delle malattie, fornendo così un servizio di cui avvalersi per tutta la vita.

Il nuovo servizio offre informazioni su più di 200 patologie di origine genetica selezionate per la loro efficacia nella diagnosi precoce e nella prevenzione.

Inoltre, myGenome Standard offre informazioni su più di 40 patologie di cui si può essere portatori e che possono essere trasmesse alla prole e informazioni su 15 malattie multifattoriali, il cui sviluppo dipende sia dalla genetica che dall'ambiente. Comprende anche un profilo farmacogenomico che fornisce informazioni sulla possibile reazione di un individuo a oltre 150 farmaci e informazioni su oltre 50 tratti genetici legati, tra gli altri, alla dieta, all'atletica, alla longevità, all'alimentazione o al metabolismo. La relazione comprende anche informazioni genealogiche.

Il servizio comprende una consultazione genetica pre e post test, in cui vengono forniti i risultati, oltre a una spiegazione dell'ambito del test e raccomandazioni appropriate per personalizzare il monitoraggio medico in base ai risultati ottenuti.

Informazioni su Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental è la controllata internazionale di Veritas Genetics, The Genome Company, che opera in Europa, America Latina, Giappone ed Emirati Arabi Uniti. La sua mission è promuovere il sequenziamento del genoma intero e offrire informazioni alle persone che consentano loro di massimizzare la qualità e la durata della propria vita e quella dei propri familiari, cambiando il modo in cui il mondo concepisce la genetica.

Veritas è stata la prima azienda a offrire il sequenziamento e l'interpretazione del genoma intero ai consumatori e ai loro medici, guidando il campo della genetica, espandendo i limiti della scienza e della tecnologia e riducendo il costo dell'analisi del genoma.

Veritas è stata fondata nel 2014 da eminenti genetisti della Harvard Medical School, opera nel mondo dalle sue sedi negli Stati Uniti e in Europa. L'azienda è stata riconosciuta dalla MIT Technology Review come una delle 50 Smartest Companies nel 2016 e 2017, da Fast Company nel 2018 come una delle aziende più innovative al mondo nel settore sanitario, e di recente nel 2018 e 2019 dalla CNBC come una delle 50 Disruptor Companies.

Per ulteriori informazioni:

www.veritasint.com/it

fabrizio.favara@veritasint.com Fabrizio FavaraTelefono: +39-02-00-624-981

marta.pereiro@veritasint.com Marta PereiroTelefono: +34-689-00-40-07