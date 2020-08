Cinzia Falasco Volpin lascia il Gruppo Mylan

Milano, 8 agosto 2019 – La Dott.ssa Cinzia Falasco Volpin ha lasciato il Gruppo Mylan dopo oltre 10 anni di carriera come CFO, Direttore Generale per la filiale Italiana e come Head of European Commercial Development.

La Società coglie questa occasione per ringraziare la dott.ssa Falasco Volpin per il contributo alla crescita dell’azienda e la professionalità dimostrata nel suo operato di amministratore delle società del gruppo.

